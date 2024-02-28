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Україні важче досягати успіхів на полі бою через бездіяльність Конгресу – Міллер

Київ • УНН

 • 107867 перегляди

Бездіяльність Конгресу щодо затвердження додаткової допомоги ускладнить успіх українських військ у боротьбі з російськими військами, заявив речник Державного департаменту США.

Україні важче досягати успіхів на полі бою через бездіяльність Конгресу – Міллер

Сили оборони України й надалі досягатимуть успіхів у боротьбі проти російських військ, але їм буде набагато важче це робити через бездіяльність Конгресу США, який зволікає зі схваленням допомоги. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання щодо становища на фронті, він зазначив, що "ситуація зараз надзвичайно серйозна".

Ми бачили на передовій українські війська, які не мають боєприпасів, необхідних для відбиття російської агресії. Вони хоробро воюють. Вони воюють мужньо. У них все ще є бронетехніка, зброя та боєприпаси, але зараз вони змушені їх нормувати, тому що Конгрес Сполучених Штатів – бездіяльний

казав він

За словами речника Держдепу, у Вашингтоні очікують, що "до кінця року українські війська продовжуватимуть хоробро боротися й досягатимуть успіхів, як вони це робили останнім часом у Чорному морі".

Але їм буде набагато важче, якщо вони не матимуть доступу до боєприпасів

додав Міллер.

У Білому домі вважають, що якби Палата представників "просто провела голосування щодо допомоги Україні, то воно б пройшло".

Тому ми знову закликаємо Конгрес виконати свій обов'язок і провести це голосування та надати допомогу українській армії, яка її відчайдушно потребує

наголосив речник Держдепартаменту.

США запровадять "серйозні санкції" проти рф через смерть Навального та війну в Україні - Кірбі20.02.24, 19:43 • 27724 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
Палата представників Сполучених Штатів Америки
Державний департамент США
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