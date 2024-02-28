Україні важче досягати успіхів на полі бою через бездіяльність Конгресу – Міллер

Сили оборони України й надалі досягатимуть успіхів у боротьбі проти російських військ, але їм буде набагато важче це робити через бездіяльність Конгресу США, який зволікає зі схваленням допомоги. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає УНН.

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Відповідаючи на запитання щодо становища на фронті, він зазначив, що "ситуація зараз надзвичайно серйозна".

Ми бачили на передовій українські війська, які не мають боєприпасів, необхідних для відбиття російської агресії. Вони хоробро воюють. Вони воюють мужньо. У них все ще є бронетехніка, зброя та боєприпаси, але зараз вони змушені їх нормувати, тому що Конгрес Сполучених Штатів – бездіяльний