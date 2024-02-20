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США запровадять "серйозні санкції" проти рф через смерть Навального та війну в Україні - Кірбі

США запровадять "серйозні санкції" проти рф через смерть Навального та війну в Україні - Кірбі

Київ • УНН

 • 27722 перегляди

У п'ятницю США оголосять про нові санкції проти Росії у відповідь на смерть опозиціонера Олексія Навального і триваючу війну Росії в Україні.

США оголосить про масштабний пакет санкцій проти росії у п'ятницю через смерть опозиціонера Олексія Навального та дворічну війну в Україні. Про це заявив у вівторок речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Пакет зобов'язує росію відповідати за те, що сталося з Навальним, і за її дії під час війни в Україні, сказав Кірбі, не надавши подробиць санкційних заходів.

Виступаючи перед журналістами під час телефонної конференції, Кірбі сказав, що Сполучені Штати вимагають від росії "повної прозорості" щодо того, як Навальний помер минулої п’ятниці в арктичній колонії.

У СІЗО тоді повідомили, що Навальний втратив свідомість після прогулянки і помер. Президент США Джо Байден звинуватив президента росії володимира путіна.

Сполучені Штати вже запровадили широкий спектр санкцій, пов’язаних із вторгненням росії в Україну у 2022 році.

"Яку б історію російський уряд не вирішив розповісти світові, очевидно, що президент путін і його уряд відповідальні за смерть пана Навального", — сказав Кірбі.

Кірбі сказав, що посольство США в москві шукає більше інформації про смерть Навального, "але важко зрозуміти, що можна сказати про його смерть росіянам".

Нагадаємо

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер 16 лютого, у виправній колонії рф. Причини смерті встановлюються. Про його смерть повідомила Федеральна служба виконання покарань рф по Ямало-Ненецькому автономному округу.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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