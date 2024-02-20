США введут "серьезные санкции" против рф из-за смерти Навального и войны в Украине - Кирби

США объявит о масштабном пакете санкций против россии в пятницу из-за смерти оппозиционера Алексея Навального и двухлетней войны в Украине. Об этом заявил во вторник представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Пакет обязывает россию отвечать за то, что произошло с Навальным, и за ее действия во время войны в Украине, сказал Кирби, не предоставив подробностей санкционных мер.

Выступая перед журналистами во время телефонной конференции, Кирби сказал, что Соединенные Штаты требуют от россии "полной прозрачности" относительно того, как Навальный умер в прошлую пятницу в арктической колонии.

В СИЗО тогда сообщили, что Навальный потерял сознание после прогулки и умер. Президент США Джо Байден обвинил президента россии владимира путина.

Соединенные Штаты уже ввели широкий спектр санкций, связанных с вторжением россии в Украину в 2022 году.

"Какую бы историю российское правительство не решило рассказать миру, очевидно, что президент путин и его правительство ответственны за смерть господина Навального", - сказал Кирби.

Кирби сказал, что посольство США в Москве ищет больше информации о смерти Навального, "но трудно понять, что можно сказать о его смерти россиянам".

Напомним

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер 16 февраля, в исправительной колонии рф. Причины смерти устанавливаются. О его смерти сообщила Федеральная служба исполнения наказаний рф по Ямало-Ненецкому автономному округу.