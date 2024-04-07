Украине не хватает ПВО для защиты городов: Зеленский дал задание дипломатам убедить в этом партнеров

Дипломаты должны убедить партнеров проявить политическую волю и передать Украине больше систем ПВО для защиты городов, особенно Харькова, который ежедневно терроризирует россия. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в ежедневном обращении, передает УНН.

Фронт и защита наших городов. Был весь день на связи с военными - с Главкомом, также с руководителем Службы безопасности Украины и министром внутренних дел. И по ситуации на передовой, и по российским ударам по нашей стране - отдельное внимание, конечно, Харькову - сказал он.

Президент отметил, что ситуация в Харькове очень жесткая из-за постоянного российского террора, ежедневно по городу выпускают авиабомбы. По его словам, власть ищет возможности улучшить защиту неба над Харьковом, и такую задачу получили как военные, так и дипломаты.

Совершенно очевидно, что имеющихся у нас, в Украине, средств ПВО не хватает - и это очевидно для всех наших партнеров. И мир наконец должен услышать эту боль, которую российские террористы наносят Харькову, наносят Купянску, городам Донецкой области, Запорожью, Сумщине и многим другим нашим украинским общинам - говорил Зеленский.

Он отметил, что в мире есть системы ПВО, которые могут помочь. Однако нужна политическая воля, чтобы эти системы были переданы Украине.

Я благодарю те страны, которые уже помогли. И быть активными в выполнении этой задачи - это персональная ответственность наших дипломатов, которые работают по направлениям и странам, где есть необходимые системы. Сейчас "петриотам" место именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять как минимум по всему восточному флангу НАТО - отметил президент.

Напомним

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