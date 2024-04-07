Украине не хватает ПВО для защиты городов: Зеленский дал задание дипломатам убедить в этом партнеров

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
natoNATO
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
donetskДонецк
zaporozheЗапорожье
sumyСумы
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  38492 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  174028 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  174882 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  173365 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  150991 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109066 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127307 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118810 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120506 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  112608 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

Новости по теме
Украине не хватает ПВО для защиты городов: Зеленский дал задание дипломатам убедить в этом партнеров

Украине не хватает ПВО для защиты городов: Зеленский дал задание дипломатам убедить в этом партнеров

  •  13135 просмотра
В Казачьей Лопани в результате вражеского обстрела повреждена гражданская инфраструктура и газопровод

В Казачьей Лопани в результате вражеского обстрела повреждена гражданская инфраструктура и газопровод

  •  14576 просмотра
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
Эксклюзив

  •  38492 просмотра
На Бахмутском направлении противник совершил 26 атак, под Орехово атаковал с авиацией - Генштаб

На Бахмутском направлении противник совершил 26 атак, под Орехово атаковал с авиацией - Генштаб

  •  19642 просмотра
Под российскими ударами были 20 населенных пунктов Харьковщины, Золочев обстреляли из КАБов - глава ОГА

Под российскими ударами были 20 населенных пунктов Харьковщины, Золочев обстреляли из КАБов - глава ОГА

  •  20837 просмотра
Из-за российского удара по Белозерке ранена 23-летняя женщина

Из-за российского удара по Белозерке ранена 23-летняя женщина

  •  20870 просмотра
российские военные расстреляли безоружных украинских военнопленных возле крынок на Херсонщине - прокуратура

российские военные расстреляли безоружных украинских военнопленных возле крынок на Херсонщине - прокуратура

  •  22002 просмотра
3437 взрывоопасных предметов изъято и обезврежено в Украине на прошлой неделе

3437 взрывоопасных предметов изъято и обезврежено в Украине на прошлой неделе

  •  21178 просмотра
На оккупированной россией Запорожской атомной электростанции сдетонировал беспилотник

На оккупированной россией Запорожской атомной электростанции сдетонировал беспилотник

  •  23859 просмотра
Журналисты WP о плане Трампа по завершению войны: заставить Украину отдать территории

Журналисты WP о плане Трампа по завершению войны: заставить Украину отдать территории

  •  27237 просмотра

Популярные

Буданов о призыве Папы Римского к обмену "всех на всех": осталось убедить рф

Буданов о призыве Папы Римского к обмену "всех на всех": осталось убедить рф

  •  56817 просмотра
В Харькове зафиксировано четыре прилета по городу: попадания по жилому сектору - Терехов

В Харькове зафиксировано четыре прилета по городу: попадания по жилому сектору - Терехов

  •  53128 просмотра
Как безопасно пользоваться генераторами: советы спасателей

Как безопасно пользоваться генераторами: советы спасателей

  •  58996 просмотра
Эстония может приобрести для украинской армии миллион снарядов

Эстония может приобрести для украинской армии миллион снарядов

  •  69665 просмотра
В Харьковской области из-за сетевых ограничений обесточены 410 тысяч абонентов - Минэнерго

В Харьковской области из-за сетевых ограничений обесточены 410 тысяч абонентов - Минэнерго

  •  65634 просмотра

Публикации

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  215579 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  243532 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  305705 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  376435 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  376613 просмотра

Украине не хватает ПВО для защиты городов: Зеленский дал задание дипломатам убедить в этом партнеров

Украине не хватает систем противовоздушной обороны для защиты своих городов, особенно Харькова, который ежедневно подвергается террору со стороны россии, поэтому президент Зеленский поручил дипломатам убедить партнеров предоставить больше возможностей для противовоздушной обороны.

Война •   •  13135 просмотра
Украине не хватает ПВО для защиты городов: Зеленский дал задание дипломатам убедить в этом партнеров

В Казачьей Лопани в результате вражеского обстрела повреждена гражданская инфраструктура и газопровод

Удар КАБ в Казачьей Лопани повредил гражданскую инфраструктуру, частные дома и газопровод, что привело к отключению газоснабжения в пострадавшем районе.

Война •   •  14576 просмотра
В Казачьей Лопани в результате вражеского обстрела повреждена гражданская инфраструктура и газопровод

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года: Астролог предупреждает о повышенных рисках и советует быть осторожными.

Гороскоп •   •  38492 просмотра
Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

На Бахмутском направлении противник совершил 26 атак, под Орехово атаковал с авиацией - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отбили многочисленные атаки противника на разных направлениях, в частности 26 атак на Бахмутском направлении и 17 попыток прорыва обороны на Новопавловском направлении.

Война •   •  19642 просмотра
На Бахмутском направлении противник совершил 26 атак, под Орехово атаковал с авиацией - Генштаб

Под российскими ударами были 20 населенных пунктов Харьковщины, Золочев обстреляли из КАБов - глава ОГА

российские войска обстреляли топливные склады и жилые кварталы в пригороде Золочева Харьковской области, повредив резервуары, технические сооружения и жилые дома.

Война •   •  20837 просмотра
Под российскими ударами были 20 населенных пунктов Харьковщины, Золочев обстреляли из КАБов - глава ОГА

Из-за российского удара по Белозерке ранена 23-летняя женщина

23-летняя женщина получила взрывные и черепно-мозговые травмы во время российского обстрела Белозерки 7 апреля.

Война •   •  20870 просмотра
Из-за российского удара по Белозерке ранена 23-летняя женщина

российские военные расстреляли безоружных украинских военнопленных возле крынок на Херсонщине - прокуратура

российские военные казнили трех безоружных украинских военнопленных возле села Крынки в Херсонской области, нарушив Женевскую конвенцию.

Война •   •  22002 просмотра
российские военные расстреляли безоружных украинских военнопленных возле крынок на Херсонщине - прокуратура

3437 взрывоопасных предметов изъято и обезврежено в Украине на прошлой неделе

С 1 по 7 апреля саперные подразделения обнаружили, изъяли и обезвредили 3437 взрывоопасных предметов, очистив территорию площадью 1534,28 га.

Война •   •  21178 просмотра
3437 взрывоопасных предметов изъято и обезврежено в Украине на прошлой неделе

На оккупированной россией Запорожской атомной электростанции сдетонировал беспилотник

На территории оккупированной россией Запорожской атомной электростанции 7 апреля взорвался беспилотник, о чем сообщило МАГАТЭ.

Война •   •  23859 просмотра
На оккупированной россией Запорожской атомной электростанции сдетонировал беспилотник

Журналисты WP о плане Трампа по завершению войны: заставить Украину отдать территории

План Трампа по прекращению войны в Украине в течение 24 часов заключается в том, чтобы оказать давление на Украину, чтобы она уступила Крым и Донбасс россии, сообщает The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные источники.

Война •   •  27237 просмотра
Журналисты WP о плане Трампа по завершению войны: заставить Украину отдать территории