Пятеро гражданских получили ранения в результате российского обстрела жилого района Харькова: прокуратура показала последствия

Пять человек пострадали в результате вражеского удара по жилому массиву Харькова, прокуратура начала производство. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 7 апреля около 11:45 вооруженные силы рф обстреляли жилой квартал Шевченковского района Харькова.

Пострадали пять мирных жителей.

В результате ударов повреждены по меньшей мере 13 многоэтажек и частных домов, учебные заведения, кафе, общежитие, отель, автомобили - говорится в сообщении.

По предварительным данным, по городу враг выпустил с самолета два УМПБ (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас).

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