В Харьковской области из-за сетевых ограничений обесточены 410 тысяч абонентов - Минэнерго

За прошедшие сутки из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области. Сегодня продолжают применяться ограничения - утром в Харьковской области действуют графики отключений, обесточены 410 тысяч абонентов. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

В объединенной энергосистеме Украины дефицита электроэнергии нет. Вчера днем из-за солнечной погоды и соответственно активной выработки электроэнергии СЭС оператор системы передачи ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ суммарной величиной 855 МВт*ч. Энергосистема Украины работает стабильно и сбалансировано, - говорится в сообщении.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛОВ

В результате ночной вражеской атаки было повреждено оборудование одной из высоковольтных подстанций в Харьковской области. Возник пожар, для ликвидации которого привлекались подразделения ГСЧС. Аварийно выключалась высоковольтная воздушная линия - ее включили в работу. Для недопущения аварийной ситуации применялись графики аварийных отключений потребителей.

Также в результате обстрелов в Харьковской области отключалась высоковольтная линия облэнерго, обесточивались подстанция и бытовые потребители. В Сумской области во время обстрела обесточивалась подстанция, отключались бытовые потребители (все были запитаны по резервной схеме).

СОСТОЯНИЕ СЕТЕЙ

За прошедшие сутки отключалась одна из высоковольтных воздушных линий в Донецкой области. При этом краткосрочно снижалась мощность энергогенерирующего предприятия, которое к ней подключено. Причина отключения выясняется. Сегодня утром выключались высоковольтные воздушные линии на Днепропетровщине и Николаевщине. Обе линии включены в работу.

СИТУАЦИЯ НА ЗАЕСЕ

Вчера энергетики отремонтировали и включили в работу воздушную линию 330 кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", которая является резервным источником питания для временно оккупированной Запорожской АЭС. Она была повреждена во время вражеского обстрела 4 апреля. Сейчас станция получает питание от обеих воздушных линий - основной 750 кВ "Запорожская АЭС - Днепровская" и резервной 330 кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная".

ИМПОРТ/ ЭКСПОРТ

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 1179 МВт*ч. Также в небольших объемах предполагается экспорт - 115 МВт*ч.

Сейчас о введении графиков отключения для всей Украины речь не идет - Минэнерго