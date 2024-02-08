Украина выиграла Черное море и зиму, но не смогла достичь целей на земле: Зеленский о втором годе полномасштабной войны

Во время второго года полномасштабной войны Украина выиграла Черное море и зиму, но достичь целей на земле не смогла. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает УНН.

"Каждый год этой войны имеет свой характер. Первый год - выстояли. Начали возвращать свое. Доказали миру, что россия может проигрывать. Второй год этой войны - мы выиграли Черное море. Выиграли зиму. Доказали, что можем восстановить контроль над украинским небом. Но, к сожалению, не смогли достичь целей нашего государства на земле. Мы должны честно говорить: ощущение стагнации именно на южных направлениях и сложности в боях в Донецкой области повлияли на общественное настроение. Украинцы стали реже говорить о победе. Но украинский дух не потерял веры в победу. Украина сохраняет свой исторический шанс. Реализовать его - наш долг", - сказал Зеленский.

По его словам, этот год должен стать временем Украины - временем, когда каждый украинский воин будет знать, как и раньше, что Украинское государство, украинская армия способны побеждать.

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