Україна виграла Чорне море і зиму, але не змогла досягти цілей на землі: Зеленський про другий рік повномасштабної війни

Під час другого року повномасштабної війни Україна виграла Чорне море і зиму, але досягти цілей на землі не змогла. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, передає УНН.

"Кожен рік цієї війни має свій характер. Перший рік – вистояли. Почали повертати своє. Довели світу, що Росія може програвати. Другий рік цієї війни – ми виграли Чорне море. Виграли зиму. Довели, що можемо відновити контроль над українським небом. Але, на жаль, не змогли досягти цілей нашої держави на землі. Ми маємо чесно говорити: відчуття стагнації саме на південних напрямках та складнощі в боях на Донеччині вплинули на суспільний настрій. Українці стали рідше говорити про перемогу. Але український дух не втратив віри в перемогу. Україна зберігає свій історичний шанс. Реалізувати його – наш обов’язок", - сказав Зеленський.

За його словами, цей рік повинен стати часом України – часом, коли кожен український воїн знатиме, як і раніше, що Українська держава, українська армія здатні перемагати.

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