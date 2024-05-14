Кабмин принял постановление, упрощающее размещение газопоршневых и газотурбинных установок

Кабинет министров Украины принял постановление, упрощающее размещение газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Внесены изменения в постановления КМУ от 13.12.2017 N 1010 "Об утверждении критериев определения планируемой деятельности, которая не подлежит оценке воздействия на окружающую среду, и критериев определения расширений и изменений деятельности и объектов, которые не подлежат оценке воздействия на окружающую среду" и от 07.12.2023 N 1320 "Некоторые вопросы размещения газопоршневых когенерационных установок на период военного положения" с целью усовершенствования и увеличения упрощенных условий для строительства и / или размещения газопоршневых и газотурбинных установок - написал Мельничук.

В том числе, по его словам, когенерационных, блочно-модульных котельных, дизельных/бензиновых и газовых генераторов (мощностью от 1 МВт и более), а также связанных с ними сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, узлов учета, другого связанного оборудования во время военного положения для создания условий для устойчивого прохождения отопительного периода 2024/25 года и обеспечения потребителей и учреждений социальной сферы тепловой и электрической энергией в связи с постоянными повреждениями объектов тепловой и электрической генерации на фоне военной агрессии РФ.

В Украине работают над тем, чтобы до старта отопительного сезона минимизировать риски

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства сообщал, что правительство сегодня принимает постановление, упрощающее размещение газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей.

Снимаем целый ряд бюрократических процедур, чтобы процесс двигался быстрее - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что летом ситуация в энергосистеме тоже будет сложная, как и зимой.

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал задание Минэнерго и Мининфраструктуры утвердить графики ремонтов энергетических объектов и шагов по усилению их защиты до начала отопительного сезона 2024/25 годов.