В Украине работают над тем, чтобы до старта отопительного сезона минимизировать риски

В Украине работают над тем, чтобы к старту следующего отопительного сезона минимизировать риски. Ремонты будут идти параллельно с развитием децентрализованной генерации. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Восстановление и восстановление энергетики постоянно в нашем фокусе. Ситуация чрезвычайно сложная. Потеряв 8 ГВт мощности, пока вынуждены покрывать дефицит за счет импорта и аварийной помощи от западных партнеров. Работаем над тем, чтобы к старту следующего отопительного сезона минимизировать риски. Ремонты будут идти параллельно с развитием децентрализованной генерации - сообщил Шмыгаль.

По его словам, правительство сегодня принимает постановление, упрощающее размещение газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей.

"Снимаем целый ряд бюрократических процедур, чтобы процесс двигался быстрее. Рассчитываем также на дальнейшую активную поддержку партнерами нашего энергосектора", - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что летом ситуация в энергосистеме тоже будет сложная, как и зимой.

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал задание Минэнерго и Мининфраструктуры утвердить графики ремонтов энергетических объектов и шагов по усилению их защиты до начала отопительного сезона 2024/25 годов.