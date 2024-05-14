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В Україні працюють над тим, щоб до старту опалювального сезону мінімізувати ризики

В Україні працюють над тим, щоб до старту опалювального сезону мінімізувати ризики

Київ • УНН

 • 18753 перегляди

Україна працює над відновленням та реконструкцією енергетичного сектору, розвитком децентралізованої генерації та мінімізацією ризиків до початку наступного опалювального сезону.

В Україні працюють над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики. Ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Відновлення та відбудова енергетики постійно у нашому фокусі. Ситуація надзвичайно складна. Втративши 8 ГВт потужності, наразі змушені покривати дефіцит за рахунок імпорту та аварійної допомоги від західних партнерів. Працюємо над тим, щоб до старту наступного опалювального сезону мінімізувати ризики. Ремонти йтимуть паралельно з розбудовою децентралізованої генерації

- повідомив Шмигаль.

За його словами, уряд сьогодні ухвалює постанову, що спрощує розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов’язаних із ними мереж.

"Знімаємо цілу низку бюрократичних процедур, аби процес рухався швидше. Розраховуємо також на подальшу активну підтримку партнерами нашого енергосектору", - зазначив Шмигаль.

Доповнення

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що влітку ситуація в енергосистемі теж буде складна, як і взимку.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання Міненерго й Мінінфраструктури затвердити графіки ремонтів енергетичних об’єктів та кроків щодо посилення їхнього захисту до початку опалювального сезону 2024/25 років.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
ministerstvo-enerhetyky-ukrainaМіністерство енергетики України
herman-halushchenkoГерман Галущенко
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