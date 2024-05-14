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Кабмін ухвалив постанову, що спрощує розміщення газопоршневих та газотурбінних установок

Кабмін ухвалив постанову, що спрощує розміщення газопоршневих та газотурбінних установок

Київ • УНН

 • 18276 перегляди

Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка спрощує будівництво та розміщення газопоршневих та газотурбінних установок, когенераційних установок, котелень, генераторів та пов'язаних з ними мереж під час воєнного стану для забезпечення сталого тепло- та електропостачання в опалювальному сезоні 2024/25 року в умовах російської агресії.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що спрощує розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов’язаних із ними мереж. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Внесено зміни до постанов КМУ від 13.12.2017 N 1010 "Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та обʼєктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля" та від 07.12.2023 N 1320 "Деякі питання розміщення газопоршневих когенераційних установок на період воєнного стану" з метою удосконалення та збільшення спрощених умов для будівництва та/або розміщення газопоршневих та газотурбінних установок

- написав Мельничук.

В тому числі за його словами, когенераційних, блочно-модульних котелень, дизельних/бензинових та газових генераторів (потужністю від 1 МВт та більше), а також повʼязаних з ними мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання, вузлів обліку, іншого повʼязаного обладнання під час воєнного стану задля створення умов для сталого проходження опалювального періоду 2024/25 року та забезпечення споживачів і закладів соціальної сфери тепловою та електричною енергією у звʼязку з постійними пошкодженнями обʼєктів теплової та електричної генерації на фоні військової агресії рф.

В Україні працюють над тим, щоб до старту опалювального сезону мінімізувати ризики14.05.24, 14:46 • 18753 перегляди

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду повідомляв, що уряд сьогодні ухвалює постанову, що спрощує розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов’язаних із ними мереж.

Знімаємо цілу низку бюрократичних процедур, аби процес рухався швидше

 - сказав Шмигаль.

Доповнення

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що влітку ситуація в енергосистемі теж буде складна, як і взимку.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання Міненерго й Мінінфраструктури затвердити графіки ремонтів енергетичних об’єктів та кроків щодо посилення їхнього захисту до початку опалювального сезону 2024/25 років.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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