"Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде": Столтенберг в годовщину вторжения рф

Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше. Вступление страны в Альянс уже не вопрос "если", а вопрос времени. Об этом в обращении по случаю годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.

Детали

По его словам, ситуация на поле боя остается крайне серьезной и сегодня нет никаких доказательств того, что путин отказался от захвата Украины.

В то же время он призвал не падать духом, ведь Силы обороны Украины уже продемонстрировали свое мастерство и безумную решимость.

Два года полномасштабной войны: Умеров в годовщину вторжения рф призвал украинцев к единству

Прежде всего, Украина сохраняет свою свободу и независимость. Только за последние дни и недели союзники по НАТО объявили о новых пакетах помощи на миллиарды долларов. Они охватывают ключевые возможности, такие как артиллерийские боеприпасы, противовоздушная оборона и боевые катера. А также оборудование и запчасти к F-16, беспилотники и оборудование для разминирования. Еще больше поддержки уже на подходе - резюмировал Столтенберг.

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Кроме того, он заверил, что Украина обязательно станет частью Североатлантического альянса. В частности, НАТО уже планирует открыть Совместный аналитический, учебный и образовательный центр в Польше для совместной подготовки Сил обороны и войск западных союзников.

Президент путин начал эту войну, потому что хотел закрыть двери НАТО и лишить Украину права выбирать свой собственный путь. Но он добился прямо противоположного. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде. Украина вступит в НАТО. Вопрос не в том, если, а в том, когда. Готовясь к этому дню, НАТО будет продолжать поддерживать Украину. Для вашей безопасности и для нашей. - подытожил генсек НАТО.

Напомним

В годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поблагодарил всех защитников, которые отражают атаки оккупантов в составе Сил обороны.