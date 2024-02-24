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"Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде": Столтенберг в годовщину вторжения рф

"Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде": Столтенберг в годовщину вторжения рф

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 09:57  •  15282 просмотра

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НАТО уже планирует открыть Совместный аналитический, учебный и образовательный центр в Польше для совместной подготовки Сил обороны и войск западных союзников.

Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше. Вступление страны в Альянс уже не вопрос "если", а вопрос времени. Об этом в обращении по случаю годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.

Детали 

По его словам,  ситуация на поле боя остается крайне серьезной и сегодня нет никаких доказательств того, что путин отказался от захвата Украины. 

В то же время он призвал не падать духом, ведь Силы обороны Украины уже продемонстрировали свое  мастерство и безумную решимость.

Два года полномасштабной войны: Умеров в годовщину вторжения рф призвал украинцев к единству24 февраля 2024, 09:10 • 15395 просмотров

Прежде всего, Украина сохраняет свою свободу и независимость. Только за последние дни и недели союзники по НАТО объявили о новых пакетах помощи на миллиарды долларов. Они охватывают ключевые возможности, такие как артиллерийские боеприпасы, противовоздушная оборона и боевые катера. А также оборудование и запчасти к F-16, беспилотники и оборудование для разминирования. Еще больше поддержки уже на подходе

- резюмировал Столтенберг. 

НАТО усилит свое Представительство в Украине и будет продолжать оказывать активную поддержку - помощник Столтенберга23 февраля 2024, 18:57 • 29632 просмотра

Кроме того, он заверил, что Украина обязательно станет частью Североатлантического альянса. В частности, НАТО уже планирует открыть Совместный аналитический, учебный и образовательный центр в Польше для совместной подготовки Сил обороны и войск западных союзников.

Президент путин начал эту войну, потому что хотел закрыть двери НАТО и лишить Украину права выбирать свой собственный путь. Но он добился прямо противоположного. Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо прежде. Украина вступит в НАТО. Вопрос не в том, если, а в том, когда.  Готовясь к этому дню, НАТО будет продолжать поддерживать Украину. Для вашей безопасности и для нашей.

- подытожил генсек НАТО. 

Напомним

В годовщину полномасштабного вторжения рф в Украину Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поблагодарил всех защитников, которые отражают атаки оккупантов в составе Сил обороны.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
yens-stoltenberhЙенс Столтенберг
ukrainaУкраина
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"Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше": Столтенберг у роковини вторгнення рф
"Ukraine is closer to NATO than ever before": Stoltenberg on the anniversary of the russian invasion
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