НАТО усилит свое Представительство в Украине и будет продолжать оказывать активную поддержку - помощник Столтенберга

Заместитель министра обороны Станислав Гайдер встретился с помощником Генерального секретаря НАТО Борисом Руге. Стороны обсудили решение восстановления полноценной работы представительства НАТО в Украине, сообщает Минобороны, передает УНН.

Детали

Как сообщает Минобороны Гайдер приветствовал решение Альянса о возобновлении полноценной работы представительства в Украине и планы по увеличению его численности.

"Уверен, что это даст нам дополнительный импульс в реализации решений Вильнюсского саммита и будет способствовать подготовке к Саммиту НАТО в Вашингтоне", - сказал он.

Станислав Гайдер сказал, что Министерство обороны с максимальной ответственностью относится к имплементации всех решений для приближения членства Украины в НАТО.

Он отметил, что оборонное ведомство заканчивает проработку плана по выполнению задач адаптированной Годовой национальной программы за которые ответственное ведомство.

"Наши требования к исполнителям каждого из индикаторов - достижение максимальных показателей эффективности выполнения каждого мероприятия", - сказал заместитель Министра.

В свою очередь Борис Руге подтвердил, что НАТО усилит свое Представительство в Украине и будет продолжать оказывать активную поддержку Украине в ее борьбе против российской агрессии и проведении необходимых реформ.

"Украинская армия сейчас бьется в очень сложных условиях и Генеральный секретарь НАТО делает все возможное, чтобы мобилизовать как можно большую поддержку от стран-членов Альянса", - сказал он.

Стороны также обсудили важность подготовки к началу работы Совместного центра Украина - НАТО, политическое решение о создании которого было принято на прошлой неделе. "Мы уже начали проработку организационных вопросов во взаимодействии с Офисом Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", - сказал Станислав Гайдер.

Заместитель Министра во время встречи проинформировал помощника Генсека НАТО о приоритетных направлениях работы Минобороны по институциональному развитию.

"Наша задача - построение Министерства как сильной и прозрачной институции, которая является координатором сил обороны", - сказал Станислав Гайдер.

Напомним,

В Украине будут производить стрелковое оружие по стандартам НАТО, речь идет о винтовках CZ BREN 2.