Україна буде виробляти гвинтівки за стандартами НАТО
Київ • УНН
Україна вироблятиме гвинтівки стандарту НАТО, зокрема модель CZ BREN 2, за ліцензійною угодою з чеським виробником вогнепальної зброї Česká zbrojovka.
В Україні будуть виробляти стрілецьку зброю за стандартами НАТО, йдеться про гвинтівки CZ BREN 2. Про це повідомляє "Укроборонпром", пише УНН.
Деталі
Компанія "Українська оборонна промисловість" уклало угоду з чеською компанією Česká zbrojovka a.s. та дочірньою компанією Colt CZ Group SE, підписавши договір про передачу ліцензії.
Тепер в Україні будуть виробляти гвинтівки стандарту НАТО, зокрема модель CZ BREN 2.
Передача технологій від країн-членів НАТО є ключовим моментом для нашої компанії, зумовленим успішним міжнародним партнерством та реформою ОПК. Ця ініціатива є важливим кроком на шляху до створення Арсеналу вільного світу в Україні,
Проєкт передачі технологій виробництва CZ BREN 2 був представлений на першому міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC1) в Києві наприкінці вересня 2023 року.
Довідково
CZ BREN 2 використовують військові формування та правоохоронні органи по всьому світу, наприклад, армія Чеської Республіки, Збройні сили України, Оперативна група французької національної жандармерії (GIGN), португальська армія, польська прикордонна служба, румунська жандармерія тощо.
Нагадаємо
Парламент ухвалив закон, який запроваджує стандарти НАТО у медичному забезпеченні Збройних Сил України, включаючи клінічні протоколи та положення про догоспітальну допомогу.