Украина будет производить винтовки по стандартам НАТО

В Украине будут производить стрелковое оружие по стандартам НАТО, речь идет о винтовках CZ BREN 2. Об этом сообщает "Укроборонпром", пишет УНН.

Детали

Компания "Украинская оборонная промышленность" заключила соглашение с чешской компанией Česká zbrojovka a.s. и дочерней компанией Colt CZ Group SE, подписав договор о передаче лицензии.

Теперь в Украине будут производить винтовки стандарта НАТО, в частности модель CZ BREN 2.

Передача технологий от стран-членов НАТО является ключевым моментом для нашей компании, обусловленным успешным международным партнерством и реформой ОПК. Эта инициатива является важным шагом на пути к созданию Арсенала свободного мира в Украине, - подчеркнул Генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин.

Проект передачи технологий производства CZ BREN 2 был представлен на первом международном форуме оборонных индустрий (DFNC1) в Киеве в конце сентября 2023 года.

Справочно

CZ BREN 2 используют военные формирования и правоохранительные органы по всему миру, например, армия Чешской Республики, Вооруженные силы Украины, Оперативная группа французской национальной жандармерии (GIGN), португальская армия, польская пограничная служба, румынская жандармерия и т.д.

Напомним

Парламент принял закон, который вводит стандарты НАТО в медицинском обеспечении Вооруженных Сил Украины, включая клинические протоколы и положения о догоспитальной помощи.