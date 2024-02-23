НАТО посилить своє Представництво в Україні і продовжуватиме надавати активну підтримку - помічник Столтенберга
Київ • УНН
Заступник міністра оборони Станіслав Гайдер обговорив з помічником Генерального секретаря НАТО Борисом Руге відновлення повноцінної роботи місії НАТО в Україні та плани щодо збільшення її чисельності з метою сприяння виконанню рішень самітів та наближення України до членства в Альянсі.
Заступник міністра оборони Станіслав Гайдер зустрівся з помічником Генерального секретаря НАТО Борісом Руге. Сторони обговорили рішення відновлення повноцінної роботи представництва НАТО в Україні, повідомляє Міноборони, передає УНН.
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Як повідомляє Міноборони Гайдер привітав рішення Альянсу про відновлення повноцінної роботи представництва в Україні та плани щодо збільшення його чисельності.
"Впевнений, що це надасть нам додатковий імпульс в реалізації рішень Вільнюського саміту та сприятиме підготовці до Саміту НАТО у Вашингтоні", - сказав він.
Станіслав Гайдер сказав, що Міністерство оборони з максимальною відповідальністю ставиться до імплементації всіх рішень для наближення членства України в НАТО.
Він зауважив, що оборонне відомство закінчує опрацювання плану з виконання завдань адаптованої Річної національної програми за які відповідальне відомство.
"Наші вимоги до виконавців кожного з індикаторів - досягнення максимальних показників ефективності виконання кожного заходу", - сказав заступник Міністра.
У свою чергу Боріс Руге підтвердив, що НАТО посилить своє Представництво в Україні і продовжуватиме надавати активну підтримку Україні у її боротьбі проти російської агресії та проведенні необхідних реформ.
"Українська армія зараз б'ється у дуже складних умовах і Генеральний секретар НАТО робить все можливе, аби мобілізувати якомога більшу підтримку від країн-членів Альянсу", - сказав він.
Сторони також обговорили важливість підготовки до початку роботи Спільного центру Україна - НАТО, політичне рішення про створення якого було ухвалене минулого тижня. "Ми вже розпочали опрацювання організаційних питань у взаємодії з Офісом Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції", - сказав Станіслав Гайдер.
Заступник Міністра під час зустрічі поінформував помічника Генсека НАТО про пріоритетні напрямки роботи Міноборони щодо інституційного розвитку.
"Наше завдання - побудова Міністерства як сильної та прозорої інституції, яка є координатором сил оборони", - сказав Станіслав Гайдер.
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