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НАТО посилить своє Представництво в Україні і продовжуватиме надавати активну підтримку - помічник Столтенберга

Київ • УНН

 • 32476 перегляди

Заступник міністра оборони Станіслав Гайдер обговорив з помічником Генерального секретаря НАТО Борисом Руге відновлення повноцінної роботи місії НАТО в Україні та плани щодо збільшення її чисельності з метою сприяння виконанню рішень самітів та наближення України до членства в Альянсі.

НАТО посилить своє Представництво в Україні і продовжуватиме надавати активну підтримку - помічник Столтенберга

Заступник міністра оборони Станіслав Гайдер зустрівся з помічником Генерального секретаря НАТО Борісом Руге. Сторони обговорили рішення відновлення повноцінної роботи представництва НАТО в Україні, повідомляє Міноборони, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє Міноборони Гайдер привітав рішення Альянсу про відновлення повноцінної роботи представництва в Україні та плани щодо збільшення його чисельності.

"Впевнений, що це надасть нам додатковий імпульс в реалізації рішень Вільнюського саміту та сприятиме підготовці до Саміту НАТО у Вашингтоні", - сказав він.

Станіслав Гайдер сказав, що Міністерство оборони з максимальною відповідальністю ставиться до імплементації всіх рішень для наближення членства України в НАТО.

Він зауважив, що оборонне відомство закінчує опрацювання плану з виконання завдань адаптованої Річної національної програми за які відповідальне відомство.

"Наші вимоги до виконавців кожного з індикаторів - досягнення максимальних показників ефективності виконання кожного заходу", - сказав заступник Міністра.

У свою чергу Боріс Руге підтвердив, що НАТО посилить своє Представництво в Україні і продовжуватиме надавати активну підтримку Україні у її боротьбі проти російської агресії та проведенні необхідних реформ.

"Українська армія зараз б'ється у дуже складних умовах і Генеральний секретар НАТО робить все можливе, аби мобілізувати якомога більшу підтримку від країн-членів Альянсу", - сказав він.

Сторони також обговорили важливість підготовки до початку роботи Спільного центру Україна - НАТО, політичне рішення про створення якого було ухвалене минулого тижня. "Ми вже розпочали опрацювання організаційних питань у взаємодії з Офісом Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції", - сказав Станіслав Гайдер.

Заступник Міністра під час зустрічі поінформував помічника Генсека НАТО про пріоритетні напрямки роботи Міноборони щодо інституційного розвитку.

"Наше завдання - побудова Міністерства як сильної та прозорої інституції, яка є координатором сил оборони", - сказав Станіслав Гайдер.

Нагадаємо

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Павло Башинський

Павло Башинський

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