"Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше": Столтенберг у роковини вторгнення рф
Київ • УНН
НАТО вже планує відкрити Спільний аналітичний, навчальний та освітній центр у Польщі для спільної підготовки Сил оборони та військ західних союзників.
Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше. Вступ країни до Альянсу вже не питання "якщо", а питання часу. Про це у зверненні з нагоди роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН.
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За його словами, ситуація на полі бою залишається вкрай серйозною і сьогодні немає жодних доказів того, що путін відмовився від захоплення України.
Водночас він закликав не падати духом, адже Сили оборони України вже продемонстрували свою майстерність і шалену рішучість.
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Перш за все, Україна зберігає свою свободу і незалежність. Лише за останні дні і тижні союзники по НАТО оголосили про нові пакети допомоги на мільярди доларів.Вони охоплюють ключові можливості, такі як артилерійські боєприпаси, протиповітряна оборона та бойові катери. А також обладнання та запчастини до F-16, безпілотники та обладнання для розмінування. Ще більше підтримки вже на підході
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Окрім того, він запевнив, що Україна обов'язково стане частиною Північноатлантичного альянсу. Зокрема, НАТО вже планує відкрити Спільний аналітичний, навчальний та освітній центр у Польщі для спільної підготовки Сил оборони та військ західних союзників.
Президент путін розпочав цю війну, тому що хотів закрити двері НАТО і позбавити Україну права обирати свій власний шлях. Але він домігся прямо протилежного. Україна зараз ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше. Україна вступить до НАТО. Питання не в тому, якщо, а в тому, коли. Готуючись до цього дня, НАТО продовжуватиме підтримувати Україну. Для вашої безпеки і для нашої.
Нагадаємо
У роковини повномасштабного вторгнення рф в Україну Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський подякував всім захисникам, які відбивають атаки окупантів у складі Сил оборони.