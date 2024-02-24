"Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше": Столтенберг у роковини вторгнення рф

Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше. Вступ країни до Альянсу вже не питання "якщо", а питання часу. Про це у зверненні з нагоди роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН.

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За його словами, ситуація на полі бою залишається вкрай серйозною і сьогодні немає жодних доказів того, що путін відмовився від захоплення України.

Водночас він закликав не падати духом, адже Сили оборони України вже продемонстрували свою майстерність і шалену рішучість.

Два роки повномасштабної війни: Умєров у річницю вторгнення рф закликав українців до єдності

Перш за все, Україна зберігає свою свободу і незалежність. Лише за останні дні і тижні союзники по НАТО оголосили про нові пакети допомоги на мільярди доларів.Вони охоплюють ключові можливості, такі як артилерійські боєприпаси, протиповітряна оборона та бойові катери. А також обладнання та запчастини до F-16, безпілотники та обладнання для розмінування. Ще більше підтримки вже на підході