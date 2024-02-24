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"Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше": Столтенберг у роковини вторгнення рф

Київ • УНН

 • 52486 перегляди

НАТО вже планує відкрити Спільний аналітичний, навчальний та освітній центр у Польщі для спільної підготовки Сил оборони та військ західних союзників.

"Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше": Столтенберг у роковини вторгнення рф

Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше. Вступ країни до Альянсу вже не питання "якщо", а питання часу. Про це у зверненні з нагоди роковин повномасштабного вторгнення рф в Україну заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише УНН.

Деталі 

За його словами,  ситуація на полі бою залишається вкрай серйозною і сьогодні немає жодних доказів того, що путін відмовився від захоплення України. 

Водночас він закликав не падати духом, адже Сили оборони України вже продемонстрували свою  майстерність і шалену рішучість.

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Перш за все, Україна зберігає свою свободу і незалежність. Лише за останні дні і тижні союзники по НАТО оголосили про нові пакети допомоги на мільярди доларів.Вони охоплюють ключові можливості, такі як артилерійські боєприпаси, протиповітряна оборона та бойові катери. А також обладнання та запчастини до F-16, безпілотники та обладнання для розмінування. Ще більше підтримки вже на підході

- резюмував Столтенберг. 

НАТО посилить своє Представництво в Україні і продовжуватиме надавати активну підтримку - помічник Столтенберга23.02.24, 20:57 • 32477 переглядiв

Окрім того, він запевнив, що Україна обов'язково стане частиною Північноатлантичного альянсу. Зокрема, НАТО вже планує відкрити Спільний аналітичний, навчальний та освітній центр у Польщі для спільної підготовки Сил оборони та військ західних союзників.

Президент путін розпочав цю війну, тому що хотів закрити двері НАТО і позбавити Україну права обирати свій власний шлях. Але він домігся прямо протилежного. Україна зараз ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше. Україна вступить до НАТО. Питання не в тому, якщо, а в тому, коли.  Готуючись до цього дня, НАТО продовжуватиме підтримувати Україну. Для вашої безпеки і для нашої.

- підсумував генсек НАТО. 

Нагадаємо

У роковини повномасштабного вторгнення рф в Україну Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський подякував всім захисникам, які відбивають атаки окупантів у складі Сил оборони.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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