Украина прошла зиму и успешно завершила отопительный сезон, несмотря на атаки рф - министр

Украина успешно прошла зиму, несмотря на попытки россии разрушить энергосистему, заявил в субботу министр энергетики Денис Шмыгаль в соцсетях, пишет УНН.

Украина успешно завершила отопительный сезон, несмотря на многочисленные попытки россии разрушить нашу энергосистему. Это удалось, в частности, благодаря накоплению достаточного количества ресурсов - написал Шмыгаль.

По данным министра:

в осенне-зимний период вошли с запасами газа объемом 13,2 млрд кубометров. Газовый импорт составил - более 4,6 млрд кубометров;

в 2025 году украинская газодобыча составила 16,97 млрд кубометров. Это на 2,4 млрд кубометра больше, чем прогнозировалось. Частный сектор продемонстрировал рост более чем на 14%;

поставлено 52 тонны сжиженного газа уязвимым категориям граждан в Сумской и Херсонской областях в рамках экспериментального проекта;

увеличена мощность Трансбалканского коридора до 4,2 млрд кубометров газа в год;

работали все 9 энергоблоков АЭС при суммарной установленной мощности в 7835 МВт;

увеличили возможность для импорта электроэнергии из ЕС. Максимальная мощность импорта электроэнергии была рекордной - 2450 МВт. Всего в декабре-феврале импортировано около 3,6 млрд кВт·ч электроэнергии;

в течение зимы страна имела достаточные запасы угля. Накопили 2,4 млн тонн угля, что на 0,8 млн тонн больше плана.

Также Шмыгаль сообщил о смене "формата координации, чтобы эффективно подготовиться к следующему отопительному сезону".

