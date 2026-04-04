Україна пройшла зиму та успішно завершила опалювальний сезон попри атаки рф - міністр
Київ • УНН
Україна завершила сезон із запасами вугілля 2,4 млн тонн та 13,2 млрд кубів газу. Видобуток газу зріс до 16,97 млрд кубів, працювали всі 9 блоків АЕС.
Україна успішно пройшла зиму попри спроби росії зруйнувати енергосистему, заявив у суботу міністр енергетики Денис Шмигаль у соцмережах, пише УНН.
Україна успішно завершила опалювальний сезон, попри численні спроби росії зруйнувати нашу енергосистему. Це вдалося, зокрема, завдяки накопиченню достатньої кількості ресурсів
За даними міністра:
- в осінньо-зимовий період увійшли із запасами газу обсягом 13,2 млрд кубометрів. Газовий імпорт склав - понад 4,6 млрд кубометрів;
- у 2025 році український газовидобуток склав 16,97 млрд кубометрів. Це на 2,4 млрд кубометра більше, ніж прогнозувалося. Приватний сектор продемонстрував зростання на понад 14%;
- поставлено 52 тонни скрапленого газу вразливим категоріям громадян у Сумській та Херсонській областях в межах експериментального проєкту;
- збільшено потужність Трансбалканського коридору до 4,2 млрд кубометрів газу на рік;
- працювали усі 9 енергоблоків АЕС при сумарній встановленій потужності у 7835 МВт;
- збільшили можливість для імпорту електроенергії з ЄС. Максимальна потужність імпорту електроенергії була рекордною - 2450 МВт. Загалом в грудні-лютому імпортовано близько 3,6 млрд кВт·год електроенергії;
- протягом зими країна мала достатні запаси вугілля. Накопичили 2,4 млн тонн вугілля, що на 0,8 млн тонн більше плану.
Також Шмигаль повідомив про зміну "формату координації, щоб ефективно підготуватися до наступного опалювального сезону".
