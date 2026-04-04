Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
В Україні пошкодження озимини сягають 12%, кісточкових культур – до 51%
Вбивство військового ТЦК у Львові - митнику оголосили підозру
росія випустила по Україні 542 дрони та 37 ракет за одну атаку - знешкоджено 515 безпілотників і 26 ракет
Зеленський прагне чіткіших гарантій безпеки США і анонсував у документ відповіді на запитання, які є
Чи скористається путін розколом Заходу - ризик удару по НАТО зростає
Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника
Графіки відключень електроенергії
Україна пройшла зиму та успішно завершила опалювальний сезон попри атаки рф - міністр

Київ • УНН

 • 1916 перегляди

Україна завершила сезон із запасами вугілля 2,4 млн тонн та 13,2 млрд кубів газу. Видобуток газу зріс до 16,97 млрд кубів, працювали всі 9 блоків АЕС.

Україна пройшла зиму та успішно завершила опалювальний сезон попри атаки рф - міністр

Україна успішно пройшла зиму попри спроби росії зруйнувати енергосистему, заявив у суботу міністр енергетики Денис Шмигаль у соцмережах, пише УНН.

Україна успішно завершила опалювальний сезон, попри численні спроби росії зруйнувати нашу енергосистему. Це вдалося, зокрема, завдяки накопиченню достатньої кількості ресурсів

- написав Шмигаль.

За даними міністра:

  • в осінньо-зимовий період увійшли із запасами газу обсягом 13,2 млрд кубометрів. Газовий імпорт склав - понад 4,6 млрд кубометрів;
    • у 2025 році український газовидобуток склав 16,97 млрд кубометрів. Це на 2,4 млрд кубометра більше, ніж прогнозувалося. Приватний сектор продемонстрував зростання на понад 14%;
      • поставлено 52 тонни скрапленого газу вразливим категоріям громадян у Сумській та Херсонській областях в межах експериментального проєкту;
        • збільшено потужність Трансбалканського коридору до 4,2 млрд кубометрів газу на рік;
          • працювали усі 9 енергоблоків АЕС при сумарній встановленій потужності у 7835 МВт;
            • збільшили можливість для імпорту електроенергії з ЄС. Максимальна потужність імпорту електроенергії була рекордною - 2450 МВт. Загалом в грудні-лютому імпортовано близько 3,6 млрд кВт·год електроенергії;
              • протягом зими країна мала достатні запаси вугілля. Накопичили 2,4 млн тонн вугілля, що на 0,8 млн тонн більше плану.

                Також Шмигаль повідомив про зміну "формату координації, щоб ефективно підготуватися до наступного опалювального сезону".

