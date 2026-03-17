По просьбе США Украина помогает союзникам в борьбе с дронами - Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил о направлении специалистов для борьбы с дронами. Это сотрудничество является частью предложенного США соглашения по беспилотникам.
Украина направила военных экспертов в страны Ближнего Востока по просьбе Соединенных Штатов. Об этом во время выступления в парламенте Великобритании сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
По словам главы государства, это часть сотрудничества между Киевом и Вашингтоном в сфере беспилотных технологий.
Я отправил этих военных экспертов по просьбе наших партнеров, в частности Соединенных Штатов
Он отметил, что такое взаимодействие является частью более широкой договоренности о сотрудничестве в сфере дронов.
Фактически это часть дронового соглашения, которое мы предложили Соединенным Штатам, над которым мы работали вместе и которое до сих пор остается на столе переговоров
Зеленский добавил, что Украина готова предлагать подобное сотрудничество и другим партнерам.
Мы готовы предложить подобные соглашения всем нашим надежным партнерам – от практического сотрудничества в сфере беспилотников до будущих оборонных альянсов"
Премьер Британии заверил, что война в Иране не будет отвлекать от поддержки Украины. Путин не должен получить выгоду от роста цен на нефть.