По просьбе США Украина помогает союзникам в борьбе с дронами - Зеленский

Украина направила военных экспертов в страны Ближнего Востока по просьбе Соединенных Штатов. Об этом во время выступления в парламенте Великобритании сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

По словам главы государства, это часть сотрудничества между Киевом и Вашингтоном в сфере беспилотных технологий.

Я отправил этих военных экспертов по просьбе наших партнеров, в частности Соединенных Штатов - сказал Зеленский.

Он отметил, что такое взаимодействие является частью более широкой договоренности о сотрудничестве в сфере дронов.

Фактически это часть дронового соглашения, которое мы предложили Соединенным Штатам, над которым мы работали вместе и которое до сих пор остается на столе переговоров - подчеркнул Президент.

Зеленский добавил, что Украина готова предлагать подобное сотрудничество и другим партнерам.

Мы готовы предложить подобные соглашения всем нашим надежным партнерам – от практического сотрудничества в сфере беспилотников до будущих оборонных альянсов" - заявил он.

