$44.080.0650.580.09
ukenru
16:45 • 4162 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
1.6м/с
69%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Карл III
Марк Рютте
Дональд Трамп
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Иран
Реклама
УНН Lite
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto15:31 • 4420 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto12:55 • 12472 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 27115 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 27130 просмотра
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 44403 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Отопление
Шахед-136
Дипломатка

По просьбе США Украина помогает союзникам в борьбе с дронами - Зеленский

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Владимир Зеленский заявил о направлении специалистов для борьбы с дронами. Это сотрудничество является частью предложенного США соглашения по беспилотникам.

По просьбе США Украина помогает союзникам в борьбе с дронами - Зеленский

Украина направила военных экспертов в страны Ближнего Востока по просьбе Соединенных Штатов. Об этом во время выступления в парламенте Великобритании сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

По словам главы государства, это часть сотрудничества между Киевом и Вашингтоном в сфере беспилотных технологий.

Я отправил этих военных экспертов по просьбе наших партнеров, в частности Соединенных Штатов

- сказал Зеленский.

Он отметил, что такое взаимодействие является частью более широкой договоренности о сотрудничестве в сфере дронов.

Фактически это часть дронового соглашения, которое мы предложили Соединенным Штатам, над которым мы работали вместе и которое до сих пор остается на столе переговоров

- подчеркнул Президент.

Зеленский добавил, что Украина готова предлагать подобное сотрудничество и другим партнерам.

Мы готовы предложить подобные соглашения всем нашим надежным партнерам – от практического сотрудничества в сфере беспилотников до будущих оборонных альянсов"

- заявил он.

Напомним

Премьер Британии заверил, что война в Иране не будет отвлекать от поддержки Украины. Путин не должен получить выгоду от роста цен на нефть.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Великобритания
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Иран