На прохання США Україна допомагає союзникам у боротьбі з дронами - Зеленський

$44.080.0650.580.09
ukenru
16:45 • 4228 перегляди
Україна та Іспанія створять спільну слідчу групу для розслідування вбивства Портнова - Генпрокруор КравченкоPhoto
Ексклюзив
15:05 • 12040 перегляди
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Ексклюзив
15:05 • 13514 перегляди
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
14:51 • 12029 перегляди
У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня
Ексклюзив
13:37 • 13054 перегляди
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
13:00 • 14945 перегляди
У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію
Ексклюзив
12:18 • 13444 перегляди
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 23583 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
17 березня, 11:29 • 14519 перегляди
США намагаються відірвати росію від Китаю - стара стратегія у новій геополітичній реальності
Ексклюзив
17 березня, 10:34 • 12994 перегляди
Аерокосмічна асоціація готує пропозиції змін до законодавства щодо спецрежиму Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
1.6м/с
69%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Генерал США Агуто після візиту до Києва потрапив у скандал через алкоголь і секретні матеріали17 березня, 08:50 • 12825 перегляди
Туреччина готова гарантувати безпеку переговорів щодо України17 березня, 10:40 • 6604 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 27093 перегляди
Чоловік залишив передсмертне повідомлення - прокуратура розкрила деталі трагедії з вбивством дитини і самогубством під КиєвомPhoto17 березня, 11:35 • 9396 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto12:55 • 12460 перегляди
Публікації
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 23574 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 27162 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 42422 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 57634 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 50012 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Чарльз ІІІ
Марк Рютте
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Іран
Реклама
УНН Lite
Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла УкраїнаPhoto15:31 • 4446 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto12:55 • 12508 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році17 березня, 11:32 • 27162 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії17 березня, 06:57 • 27140 перегляди
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 44412 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Опалення
Шахед-136
Дипломатка

На прохання США Україна допомагає союзникам у боротьбі з дронами - Зеленський

Київ • УНН

 • 354 перегляди

Володимир Зеленський заявив про направлення фахівців для боротьби з дронами. Ця співпраця є частиною запропонованої США угоди щодо безпілотників.

Україна направила військових експертів до країн Близького Сходу на прохання Сполучених Штатів. Про це під час виступу у парламенті Великої Британії повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За словами глави держави, це частина співпраці між Києвом і Вашингтоном у сфері безпілотних технологій.

Я відправив цих військових експертів на прохання наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що така взаємодія є частиною ширшої домовленості щодо співпраці у сфері дронів.

Фактично це частина дронової угоди, яку ми запропонували Сполученим Штатам, над якою ми працювали разом і яка досі залишається на столі переговорів

- наголосив Президент.

Зеленський додав, що Україна готова пропонувати подібну співпрацю й іншим партнерам.

Ми готові запропонувати подібні угоди всім нашим надійним партнерам – від практичної співпраці у сфері безпілотників до майбутніх оборонних альянсів"

- заявив він.

Нагадаємо

Прем'єр Британії запевнив, що війна в Ірані не відволікатиме від підтримки України. путін не має отримати вигоду від зростання цін на нафту.

Андрій Тимощенков

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Велика Британія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран