На прохання США Україна допомагає союзникам у боротьбі з дронами - Зеленський
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив про направлення фахівців для боротьби з дронами. Ця співпраця є частиною запропонованої США угоди щодо безпілотників.
Україна направила військових експертів до країн Близького Сходу на прохання Сполучених Штатів. Про це під час виступу у парламенті Великої Британії повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
За словами глави держави, це частина співпраці між Києвом і Вашингтоном у сфері безпілотних технологій.
Я відправив цих військових експертів на прохання наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів
Він зазначив, що така взаємодія є частиною ширшої домовленості щодо співпраці у сфері дронів.
Фактично це частина дронової угоди, яку ми запропонували Сполученим Штатам, над якою ми працювали разом і яка досі залишається на столі переговорів
Зеленський додав, що Україна готова пропонувати подібну співпрацю й іншим партнерам.
Ми готові запропонувати подібні угоди всім нашим надійним партнерам – від практичної співпраці у сфері безпілотників до майбутніх оборонних альянсів"
Прем'єр Британії запевнив, що війна в Ірані не відволікатиме від підтримки України. путін не має отримати вигоду від зростання цін на нафту.