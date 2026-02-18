Украина получила прямой доступ к базе Интерпола для поиска похищенных культурных ценностей

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
16:17 • 11184 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 24863 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 20372 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 31667 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 23750 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 18785 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 22654 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 24874 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 17825 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 18619 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4м/с
83%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Словакия объявила чрезвычайную ситуацию в нефтяной отрасли на фоне повреждения "Дружбы"18 февраля, 11:53 • 4540 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 15260 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 22199 просмотра
В Украине стартовало движение "Честная мобилизация": оно разоблачает "забронированных" уклонистов-"активистов" и "мажоров"Photo16:34 • 7028 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления17:10 • 11351 просмотра
публикации
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления17:10 • 11363 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo18 февраля, 15:06 • 24863 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 22217 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 31667 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 60196 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Александр Кубраков
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Беларусь
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo19:06 • 2820 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 15277 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 17718 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 23276 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 35721 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Сериал

Украина получила прямой доступ к базе Интерпола для поиска похищенных культурных ценностей

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Генеральный секретариат Интерпола предоставил Украине возможность загружать информацию о культурных ценностях, похищенных во время оккупации. В международную базу уже внесены сотни объектов, в том числе экспонаты из музеев Херсона.

Украина получила прямой доступ к базе Интерпола для поиска похищенных культурных ценностей

Генеральный секретариат Интерпола после длительных консультаций и юридического анализа предоставил Национальному центральному бюро в Украине возможность напрямую загружать в международные учеты информацию о культурных ценностях, похищенных во время временной оккупации украинских территорий, в частности из музеев Херсона в период октября-ноября 2022 года. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на середину февраля 2026 года в международную базу уже внесены сотни объектов, значительная часть из которых – экспонаты, похищенные из Херсонского областного краеведческого музея. В частности, в базе данных зафиксировано похищение полотна Ивана Шульги "Песня запорожцев", исчезнувшего из музея в Херсоне в период с 20 октября по 10 ноября 2022 года.

Проверить, находится ли то или иное произведение искусства в международном розыске, может каждый желающий с помощью официального мобильного приложения INTERPOL ID-Art

- говорится в сообщении.

Указывается, что предоставление Украине прямого доступа к внесению похищенных культурных ценностей в международные учеты стало важным шагом в защите национального культурного наследия.

Напомним

В конце января в результате обстрела Киева российскими войсками были повреждены объекты Киево-Печерской лавры, находящиеся под защитой ЮНЕСКО. Это первый случай разрушения святыни из-за военных действий со времен Второй мировой войны.

В прошлом году в результате войны разрушено и повреждено 307 памятников культурного наследия - Минкульт06.01.26, 16:41 • 5078 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКультура
Война в Украине
Национальная полиция Украины
ЮНЕСКО