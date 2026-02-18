Украина получила прямой доступ к базе Интерпола для поиска похищенных культурных ценностей
Киев • УНН
Генеральный секретариат Интерпола предоставил Украине возможность загружать информацию о культурных ценностях, похищенных во время оккупации. В международную базу уже внесены сотни объектов, в том числе экспонаты из музеев Херсона.
Генеральный секретариат Интерпола после длительных консультаций и юридического анализа предоставил Национальному центральному бюро в Украине возможность напрямую загружать в международные учеты информацию о культурных ценностях, похищенных во время временной оккупации украинских территорий, в частности из музеев Херсона в период октября-ноября 2022 года. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на середину февраля 2026 года в международную базу уже внесены сотни объектов, значительная часть из которых – экспонаты, похищенные из Херсонского областного краеведческого музея. В частности, в базе данных зафиксировано похищение полотна Ивана Шульги "Песня запорожцев", исчезнувшего из музея в Херсоне в период с 20 октября по 10 ноября 2022 года.
Проверить, находится ли то или иное произведение искусства в международном розыске, может каждый желающий с помощью официального мобильного приложения INTERPOL ID-Art
Указывается, что предоставление Украине прямого доступа к внесению похищенных культурных ценностей в международные учеты стало важным шагом в защите национального культурного наследия.
Напомним
В конце января в результате обстрела Киева российскими войсками были повреждены объекты Киево-Печерской лавры, находящиеся под защитой ЮНЕСКО. Это первый случай разрушения святыни из-за военных действий со времен Второй мировой войны.
В прошлом году в результате войны разрушено и повреждено 307 памятников культурного наследия - Минкульт06.01.26, 16:41 • 5078 просмотров