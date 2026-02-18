$43.260.09
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав'язати капітуляцію
18 лютого, 15:06
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35
Ексклюзив
18 лютого, 14:25
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Публікації
Ексклюзиви
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 60270 перегляди
Україна отримала прямий доступ до бази Інтерполу для пошуку викрадених культурних цінностей

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Генеральний секретаріат Інтерполу надав Україні можливість завантажувати інформацію про культурні цінності, викрадені під час окупації. До міжнародної бази вже внесено сотні об'єктів, зокрема експонати з музеїв Херсона.

Україна отримала прямий доступ до бази Інтерполу для пошуку викрадених культурних цінностей

Генеральний секретаріат Інтерполу після тривалих консультацій та юридичного аналізу надав Національному центральному бюро в Україні можливість безпосередньо завантажувати до міжнародних обліків інформацію про культурні цінності, викрадені під час тимчасової окупації українських територій, зокрема з музеїв Херсона у період жовтня-листопада 2022 року. Про це повідомляє Національна поліція України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на середину лютого 2026 року до міжнародної бази вже внесено сотні об’єктів, значна частина з яких – експонати, викрадені з Херсонського обласного краєзнавчого музею. Зокрема, у базі даних зафіксовано викрадення полотна Івана Шульги "Пісня запорожців", що зникло з музею в Херсоні в період з 20 жовтня по 10 листопада 2022 року.

  Перевірити, чи перебуває той чи інший витвір мистецтва в міжнародному розшуку, може кожен охочий за допомогою офіційного мобільного застосунку INTERPOL ID-Art  

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що надання Україні прямого доступу до внесення викрадених культурних цінностей до міжнародних обліків стало важливим кроком у захисті національної культурної спадщини.

Нагадаємо

Наприкінці січня внаслідок обстрілу Києва російськими військами було пошкоджено об'єкти Києво-Печерської лаври, що перебувають під захистом ЮНЕСКО. Це перший випадок руйнування святині через воєнні дії з часів Другої світової війни.

У минулому році внаслідок війни зруйновано та пошкоджено 307 пам'яток культурної спадщини - Мінкульт 06.01.26, 16:41

Війна в УкраїніКультура
Війна в Україні
Національна поліція України
ЮНЕСКО