Україна отримала прямий доступ до бази Інтерполу для пошуку викрадених культурних цінностей
Київ • УНН
Генеральний секретаріат Інтерполу надав Україні можливість завантажувати інформацію про культурні цінності, викрадені під час окупації. До міжнародної бази вже внесено сотні об'єктів, зокрема експонати з музеїв Херсона.
Генеральний секретаріат Інтерполу після тривалих консультацій та юридичного аналізу надав Національному центральному бюро в Україні можливість безпосередньо завантажувати до міжнародних обліків інформацію про культурні цінності, викрадені під час тимчасової окупації українських територій, зокрема з музеїв Херсона у період жовтня-листопада 2022 року. Про це повідомляє Національна поліція України, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що станом на середину лютого 2026 року до міжнародної бази вже внесено сотні об’єктів, значна частина з яких – експонати, викрадені з Херсонського обласного краєзнавчого музею. Зокрема, у базі даних зафіксовано викрадення полотна Івана Шульги "Пісня запорожців", що зникло з музею в Херсоні в період з 20 жовтня по 10 листопада 2022 року.
Перевірити, чи перебуває той чи інший витвір мистецтва в міжнародному розшуку, може кожен охочий за допомогою офіційного мобільного застосунку INTERPOL ID-Art
Вказується, що надання Україні прямого доступу до внесення викрадених культурних цінностей до міжнародних обліків стало важливим кроком у захисті національної культурної спадщини.
Нагадаємо
Наприкінці січня внаслідок обстрілу Києва російськими військами було пошкоджено об'єкти Києво-Печерської лаври, що перебувають під захистом ЮНЕСКО. Це перший випадок руйнування святині через воєнні дії з часів Другої світової війни.
У минулому році внаслідок війни зруйновано та пошкоджено 307 пам’яток культурної спадщини - Мінкульт 06.01.26, 16:41 • 5078 переглядiв