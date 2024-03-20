Украина ожидает в апреле поставки первых партий снарядов от чешской инициативы - Шмыгаль

Украина ожидает в апреле первых партий снарядов от чешской инициативы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Мы в данный момент ожидаем в первую очередь уже в апреле первых партий по чешской инициативе. Это очень быстро, потому что это снаряды, которые они собирают по всему миру...Мы будем иметь их на поле боя уже в ближайшее время. Это важно, потому что нас интересует скорость, качество и своевременность поставки", - рассказал Шмыгаль.

Кроме того, он отметил, что европейская инициатива о поставках миллион снарядов входит в 5 млрд, которые анонсированы в Фонде поддержки Украины, это отдельное направление.

"Это дополнительный ресурс, который Украина также будет иметь в течение этого года. Соответствующий график сейчас прорабатывается", - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Ранее Шмыгаль сообщал, что Украина надеется с апреля иметь достаточно боеприпасов для военных, которые имеют недостаток снарядов, чтобы дать отпор российским войскам.

Президент Чехии заявил, что общая сумма для закупки 800 тыс. снарядов для Украины собрана.

Высокопоставленный чешский чиновник сказал, что первые поставки ожидаются не позднее июня. Также Чехия нашла возможность закупить для Украины еще 200 тысяч артиллерийских снарядов.

Ранее в этом месяце Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Украине заканчиваются боеприпасы в войне против россии и что союзники делают недостаточно, чтобы помочь Киеву. Это произошло в тот момент, когда в Конгрессе США законопроект о дальнейшем оказании помощи Украине тормозит на фоне партийных дебатов.