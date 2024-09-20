Украина ожидает хороших новостей по замороженным 50 млрд долларов рф - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретится с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве, где будут обсуждаться детали ускорения передачи 50 млрд долларов замороженных российских активов. Об этом он заявил во время заседания Правительства, передает УНН.

Для того, чтобы в полной мере закрыть дефицит бюджета нужно использовать замороженные на Западе российские активы. Поэтому, одним из главных вопросов сейчас является согласование механизма по которому Украина уже в конце года сможет получить 50 млрд долларов - сказал Шмыгаль.

По его словам, Украина активно движется вперед в этом вопросе, ведь есть политическое решение стран G7.

Сегодня во время встречи в Киеве с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен будем обсуждать детали того, как мы хотим ускорить необходимые решения. Ожидаем положительные новости в этом направлении - добавил Шмыгаль.

Напомним

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Европейская комиссия предоставит Украине кредит до 35 млрд евро в рамках обязательств G7.