Україна очікує на хороші новини щодо заморожених 50 млрд доларів рф - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві, де обговорюватимуться деталі прискорення передачі 50 млрд доларів заморожених російських активів. Про це він заявив під час засідання Уряду, передає УНН.

Для того, щоб повною мірою закрити дефіцит бюджету потрібно використати заморожені на Заході російські активи. Тому, одним із головних питань зараз є погодження механізму за яким Україна вже наприкінці року зможе отримати 50 млрд доларів

За його словами, Україна активно рухається вперед в цьому питанні, адже є політичне рішення країн G7.

Сьогодні під час зустрічі в Києві з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн будемо обговорювати деталі того, як ми хочемо пришвидшити необхідні рішення. Очікуємо позитивні новини в цьому напрямку