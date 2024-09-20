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Україна очікує на хороші новини щодо заморожених 50 млрд доларів рф - Шмигаль

Київ • УНН

 • 13403 перегляди

Прем'єр України зустрінеться з головою Єврокомісії у Києві для обговорення прискорення передачі заморожених російських активів. Україна очікує отримати 50 млрд $ до кінця року для покриття дефіциту бюджету.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві, де обговорюватимуться деталі прискорення передачі 50 млрд доларів заморожених російських активів. Про це він заявив під час засідання Уряду, передає УНН.

Для того, щоб повною мірою закрити дефіцит бюджету потрібно використати заморожені на Заході російські активи. Тому, одним із головних питань зараз є погодження механізму за яким Україна вже наприкінці року зможе отримати 50 млрд доларів

- сказав Шмигаль.

За його словами, Україна активно рухається вперед в цьому питанні, адже є політичне рішення країн G7.

Сьогодні під час зустрічі в Києві з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн будемо обговорювати деталі того, як ми хочемо пришвидшити необхідні рішення. Очікуємо позитивні новини в цьому напрямку

- додав Шмигаль.

Нагадаємо 

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейська комісія надасть Україні кредит до 35 млрд євро в межах зобов'язань G7.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаПолітика
yevropeiska-komisiiaЄвропейська комісія
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляєн
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль
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