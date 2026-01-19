Украина откладывает новые заказы беспилотников Helsing из-за проблем во время испытаний - СМИ

Украина воздерживается от дополнительных заказов ударных беспилотников от Helsing, самого ценного европейского стартапа в области оборонных технологий, после того как системы вооружения компании столкнулись с проблемами во время испытаний на передовой в бою. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на немецкую военную презентацию и информацию людей, знакомых с этим вопросом, передает УНН.

Детали

Флагманский ударный беспилотник немецкой компании HX-2 имел проблемы со взлетом во время испытаний 14-го полка украинского подразделения беспилотных авиационных систем, согласно внутренней презентации от 20 ноября, подготовленной группой в Министерстве обороны Германии. Модель, которая должна была включать компоненты искусственного интеллекта, предназначенные для помощи в управлении без пилота, не имела некоторых из этих инструментов, говорится в презентации.

Презентация, с которой ознакомилось Bloomberg News, была составлена подразделением, подчиняющимся генералу Гюнтеру Шнайдеру, который был назначен руководителем Отдела вооруженных сил Министерства обороны Германии в октябре. Имя Шнайдера было на титульной странице.

Репортаж Bloomberg базируется на презентации и разговорах с пятью людьми в Германии и Украине, которые знакомы с эффективностью беспилотников Helsing в войне. Они попросили не разглашать их имена, поскольку информация является засекреченной. Представительница Министерства обороны Германии заявила, что его руководство не рассматривало и не одобряло отчет.

По словам трех источников, дроны Helsing пострадали от помех вблизи линии фронта, которые прервали связь с операторами. Эти неудачи снизили спрос на дроны, которые оплачиваются немецкими военными, как следует из презентации и слов двух источников. Германия не планирует размещать повторный заказ до тех пор, пока не поступит заинтересованность от Украины, добавили они.

В своем заявлении Helsing сообщила, что компания не была проинформирована о презентации и отвергла многие из представленных Bloomberg выводов, в том числе о высоком проценте отказов дронов HX-2 во время взлета. Несколько групп в украинской армии выразили заинтересованность в дронах, заявила компания.

"Процент попаданий в первых полетах, который был официально задокументирован, обнадеживает", — заявила Helsing, добавив, что пока рано делать выводы о характеристиках дрона на передовой в Украине. "Мы уверены, что результаты испытаний HX-2 хорошо скажутся на проценте попаданий на поле боя, в том числе в условиях радиоэлектронной борьбы".

Министерство обороны Украины заявило, что не комментирует секретную информацию.

