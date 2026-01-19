Украина откладывает новые заказы беспилотников Helsing из-за проблем во время испытаний - СМИ

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
16:20 • 472 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 4096 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 8048 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 10789 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 12175 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 28211 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 29143 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 17620 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 23102 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 31411 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 20916 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 23587 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 43251 просмотра
Из-за новых атак рф обесточивания в 5 областях, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго19 января, 10:04 • 22478 просмотра
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра11:20 • 15556 просмотра
публикации
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется14:58 • 10789 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 28211 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 29143 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 43297 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 68433 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Харьков
Дания
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 5362 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 23627 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 20951 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 28656 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 40965 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Financial Times
Боинг 747

Украина откладывает новые заказы беспилотников Helsing из-за проблем во время испытаний - СМИ

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Украина приостановила заказ ударных беспилотников от Helsing из-за проблем во время испытаний на передовой. Флагманский дрон HX-2 испытывал трудности со взлетом и связью.

Украина откладывает новые заказы беспилотников Helsing из-за проблем во время испытаний - СМИ

Украина воздерживается от дополнительных заказов ударных беспилотников от Helsing, самого ценного европейского стартапа в области оборонных технологий, после того как системы вооружения компании столкнулись с проблемами во время испытаний на передовой в бою. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на немецкую военную презентацию и информацию людей, знакомых с этим вопросом, передает УНН.

Детали

Флагманский ударный беспилотник немецкой компании HX-2 имел проблемы со взлетом во время испытаний 14-го полка украинского подразделения беспилотных авиационных систем, согласно внутренней презентации от 20 ноября, подготовленной группой в Министерстве обороны Германии. Модель, которая должна была включать компоненты искусственного интеллекта, предназначенные для помощи в управлении без пилота, не имела некоторых из этих инструментов, говорится в презентации.

Презентация, с которой ознакомилось Bloomberg News, была составлена подразделением, подчиняющимся генералу Гюнтеру Шнайдеру, который был назначен руководителем Отдела вооруженных сил Министерства обороны Германии в октябре. Имя Шнайдера было на титульной странице.

Германия инвестирует €100 млн в технологии защиты от дронов16.11.25, 14:42 • 7983 просмотра

Репортаж Bloomberg базируется на презентации и разговорах с пятью людьми в Германии и Украине, которые знакомы с эффективностью беспилотников Helsing в войне. Они попросили не разглашать их имена, поскольку информация является засекреченной. Представительница Министерства обороны Германии заявила, что его руководство не рассматривало и не одобряло отчет.

По словам трех источников, дроны Helsing пострадали от помех вблизи линии фронта, которые прервали связь с операторами. Эти неудачи снизили спрос на дроны, которые оплачиваются немецкими военными, как следует из презентации и слов двух источников. Германия не планирует размещать повторный заказ до тех пор, пока не поступит заинтересованность от Украины, добавили они.

В своем заявлении Helsing сообщила, что компания не была проинформирована о презентации и отвергла многие из представленных Bloomberg выводов, в том числе о высоком проценте отказов дронов HX-2 во время взлета. Несколько групп в украинской армии выразили заинтересованность в дронах, заявила компания.

"Процент попаданий в первых полетах, который был официально задокументирован, обнадеживает", — заявила Helsing, добавив, что пока рано делать выводы о характеристиках дрона на передовой в Украине. "Мы уверены, что результаты испытаний HX-2 хорошо скажутся на проценте попаданий на поле боя, в том числе в условиях радиоэлектронной борьбы".

Министерство обороны Украины заявило, что не комментирует секретную информацию.

Украина и Германия запускают совместное производство дрона-бомбардировщика "Линза"25.12.25, 17:22 • 6775 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Война в Украине
Bloomberg News
Германия
Украина