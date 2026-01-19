Україна відкладає нові замовлення безпілотників Helsing через проблеми під час випробувань - ЗМІ

Україна утримується від додаткових замовлень ударних безпілотників від Helsing, найціннішого європейського стартапу в галузі оборонних технологій, після того, як системи озброєння компанії зіткнулися з проблемами під час випробувань на передовій у бою. Про це пише Bloomberg згідно з німецькою військовою презентацією та інформацією людей, знайомих з цим питанням, передає УНН.

Деталі

Флагманський ударний безпілотник німецької компанії HX-2 мав проблеми зі зльотом під час випробувань 14-го полку українського підрозділу безпілотних авіаційних систем, згідно з внутрішньою презентацією від 20 листопада, підготовленою групою в Міністерстві оборони Німеччини. Модель, яка мала включати компоненти штучного інтелекту, призначені для допомоги в управлінні без пілота, не мала деяких із цих інструментів, йдеться в презентації.

Презентація, з якою ознайомилося Bloomberg News, була складена підрозділом, що підпорядковується генералу Гюнтеру Шнайдеру, якого було призначено керівником Відділу збройних сил Міністерства оборони Німеччини в жовтні. Ім'я Шнайдера було на титульній сторінці.

Репортаж Bloomberg базується на презентації та розмовах з п'ятьма людьми в Німеччині та Україні, які знайомі з ефективністю безпілотників Helsing у війні. Вони попросили не розголошувати їхні імена, оскільки інформація є засекреченою. Речниця Міністерства оборони Німеччини заявила, що його керівництво не розглядало та не схвалювало звіт.

За словами трьох джерел, дрони Helsing постраждали від перешкод поблизу лінії фронту, які перервали зв'язок із операторами. Ці невдачі знизили попит на дрони, які оплачуються німецькими військовими, як випливає з презентації та слів двох джерел. Німеччина не планує розміщувати повторне замовлення доти, доки не надійде зацікавленість від України, додали вони.

У своїй заяві Helsing повідомила, що компанія не була поінформована про презентацію і відкинула багато з представлених Bloomberg висновків, у тому числі про високий відсоток відмов дронів HX-2 під час зльоту. Декілька груп в українській армії висловили зацікавленість у дронах, заявила компанія.

"Відсоток влучань у перших польотах, який був офіційно задокументований, обнадіює", — заявила Helsing, додавши, що поки що рано робити висновки про характеристики дрона на передовій в Україні. "Ми впевнені, що результати випробувань HX-2 добре позначаться на відсотку влучань на полі бою, в тому числі в умовах радіоелектронної боротьби".

Міністерство оборони України заявило, що не коментує секретної інформації.

