Україна відкладає нові замовлення безпілотників Helsing через проблеми під час випробувань - ЗМІ

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
16:20 • 548 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 4194 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 8146 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 10849 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 12206 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 28253 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 29183 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 17629 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 23112 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 31429 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 20916 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 23587 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 43251 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго19 січня, 10:04 • 22478 перегляди
Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра11:20 • 15556 перегляди
Публікації
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється14:58 • 10849 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
11:57 • 28253 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України11:54 • 29183 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 43347 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 68461 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Харків
Данія
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 5380 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 23661 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 20982 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 28666 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 40975 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Financial Times
Boeing 747

Україна відкладає нові замовлення безпілотників Helsing через проблеми під час випробувань - ЗМІ

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Україна призупинила замовлення ударних безпілотників від Helsing через проблеми під час випробувань на передовій. Флагманський дрон HX-2 мав труднощі зі зльотом та зв'язком.

Україна відкладає нові замовлення безпілотників Helsing через проблеми під час випробувань - ЗМІ

Україна утримується від додаткових замовлень ударних безпілотників від Helsing, найціннішого європейського стартапу в галузі оборонних технологій, після того, як системи озброєння компанії зіткнулися з проблемами під час випробувань на передовій у бою. Про це пише Bloomberg згідно з німецькою військовою презентацією та інформацією людей, знайомих з цим питанням, передає УНН.

Деталі

Флагманський ударний безпілотник німецької компанії HX-2 мав проблеми зі зльотом під час випробувань 14-го полку українського підрозділу безпілотних авіаційних систем, згідно з внутрішньою презентацією від 20 листопада, підготовленою групою в Міністерстві оборони Німеччини. Модель, яка мала включати компоненти штучного інтелекту, призначені для допомоги в управлінні без пілота, не мала деяких із цих інструментів, йдеться в презентації.

Презентація, з якою ознайомилося Bloomberg News, була складена підрозділом, що підпорядковується генералу Гюнтеру Шнайдеру, якого було призначено керівником Відділу збройних сил Міністерства оборони Німеччини в жовтні. Ім'я Шнайдера було на титульній сторінці.

Німеччина інвестує €100 млн у технології захисту від дронів16.11.25, 14:42 • 7983 перегляди

Репортаж Bloomberg базується на презентації та розмовах з п'ятьма людьми в Німеччині та Україні, які знайомі з ефективністю безпілотників Helsing у війні. Вони попросили не розголошувати їхні імена, оскільки інформація є засекреченою. Речниця Міністерства оборони Німеччини заявила, що його керівництво не розглядало та не схвалювало звіт.

За словами трьох джерел, дрони Helsing постраждали від перешкод поблизу лінії фронту, які перервали зв'язок із операторами. Ці невдачі знизили попит на дрони, які оплачуються німецькими військовими, як випливає з презентації та слів двох джерел. Німеччина не планує розміщувати повторне замовлення доти, доки не надійде зацікавленість від України, додали вони.

У своїй заяві Helsing повідомила, що компанія не була поінформована про презентацію і відкинула багато з представлених Bloomberg висновків, у тому числі про високий відсоток відмов дронів HX-2 під час зльоту. Декілька груп в українській армії висловили зацікавленість у дронах, заявила компанія.

"Відсоток влучань у перших польотах, який був офіційно задокументований, обнадіює", — заявила Helsing, додавши, що поки що рано робити висновки про характеристики дрона на передовій в Україні. "Ми впевнені, що результати випробувань HX-2 добре позначаться на відсотку влучань на полі бою, в тому числі в умовах радіоелектронної боротьби".

Міністерство оборони України заявило, що не коментує секретної інформації.

Україна та Німеччина запускають спільне виробництво дрона-бомбера "Лінза"25.12.25, 17:22 • 6775 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Війна в Україні
Bloomberg News
Німеччина
Україна