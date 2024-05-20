Украина нуждается не в перемирии, а в устойчивом мире на десятилетия - секретарь СНБО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и, что известно о его преемнике
  •  2422 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и, что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  100814 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  172764 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  166759 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  189429 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  161948 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120848 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125303 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135517 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125664 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

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15 мая 2024, 10:00  •  351972 просмотра

Украина нуждается не в перемирии, а в устойчивом мире на десятилетия - секретарь СНБО

В СНБО отмечают, что Украина стремится к длительному миру на десятилетия благодаря гарантиям безопасности, такие как членство в НАТО, а не только временное прекращение огня, чтобы обеспечить восстановление и дальнейшее развитие страны.

Война •   •  6477 просмотра
Украина нуждается не в перемирии, а в устойчивом мире на десятилетия - секретарь СНБО

На Покровском направлении враг сейчас наиболее активный - Генштаб

Украинские войска успешно отражают российские атаки на многих направлениях, при этом наиболее активно враг действует сейчас на Покровском направлении.

Война •   •  5539 просмотра
На Покровском направлении враг сейчас наиболее активный - Генштаб

Словацкие врачи рассказали о состоянии Фицо после покушения

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо стабильное и улучшается после ранений, полученных во время покушения на него 15 мая, сообщают врачи больницы Рузвельта.

Новости Мира •   •  4574 просмотра
Словацкие врачи рассказали о состоянии Фицо после покушения

На части территории Украины до середины недели ожидаются дожди и грозы: где брать зонт

В Украине в течение следующих трех суток в западных областях, днем местами и на северо-востоке пройдут кратковременные дожди и грозы, на остальной территории без осадков, температура будет колебаться от 9° тепла ночью до 28° днем.

Общество •   •  4342 просмотра
На части территории Украины до середины недели ожидаются дожди и грозы: где брать зонт

Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются два боя - возле Старицы и Волчанска, еще один - на Купянском

Украинские войска ведут интенсивные бои с российскими войсками на Харьковском и Купянском направлениях, в то время как российская авиация нанесла удары по районам Липцев и вблизи Ивановки.

Война •   •  6631 просмотра
Генштаб: на Харьковском направлении продолжаются два боя - возле Старицы и Волчанска, еще один - на Купянском

В ЕС выразили соболезнования из-за гибели президента Ирана

Президент Ирана Эбрагим Раиси и другие официальные лица погибли в трагической катастрофе вертолета. Свои соболезнования выразили в частности страны ЕС.

Новости Мира •   •  5560 просмотра
В ЕС выразили соболезнования из-за гибели президента Ирана

Вражеские обстрелы Черниговской области: за неделю 72 удара, 412 взрывов, есть жертва

За прошлую неделю враг 72 раза обстрелял 26 населенных пунктов Черниговской области, вызвав 412 взрывов, 16 авиаударов, повреждение гражданской и критически важной инфраструктуры, ранив 5 мирных жителей и убив 1 человека.

Война •   •  7369 просмотра
Вражеские обстрелы Черниговской области: за неделю 72 удара, 412 взрывов, есть жертва

Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории по версии The Ring после победы над Фьюри

Александр Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring после победы над Тайсоном Фьюри в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

спорт •   •  5482 просмотра
Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории по версии The Ring после победы над Фьюри

Враг обстрелял Степногорск в Запорожье: есть погибший

Российские войска обстреляли жилые дома в Степногорске Запорожской области, в результате чего погиб мужчина.

Война •   •  6465 просмотра
Враг обстрелял Степногорск в Запорожье: есть погибший

Прокурор МУС запросил ордер на арест Нетаньяху, Галанта и трех лидеров ХАМАСа

Прокурор Международного уголовного суда ходатайствует о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАСа за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа после 8 октября 2023 года.

Новости Мира •   •  4850 просмотра
Прокурор МУС запросил ордер на арест Нетаньяху, Галанта и трех лидеров ХАМАСа