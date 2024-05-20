Украина нуждается не в перемирии, а в устойчивом мире на десятилетия - секретарь СНБО

Украина понимает, что завершение войны возможно только благодаря мирным переговорам. Однако Киев стремится не договориться об устойчивом мире на десятилетия, а не на несколько лет. Об этом в видеообращении к участникам 16-го Форума региона Балтийского моря: "НАТО 2024 и Арктическая Европа" заявил секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко, передает УНН.

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По его словам, сегодня речь идет не только об Украине, но и о будущем Европы. Литовенко пояснил, что союзникам впоследствии придется искать оружие для собственных войск, если они не смогут вооружить ВСУ.

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Украина четко осознает, что война закончится переговорами. И поэтому была подготовлена и продвигается формула мира президента Зеленского - подчеркнул секретарь СНБО.

В то же время он подчеркнул, что Украина нуждается в длительном мире, который позволит стране восстановиться и даст шанс на дальнейшее развитие. Литвиненко убежден, что это возможно благодаря гарантиям безопасности.

Мы нуждаемся не в перемирии на 2 года, а в устойчивом мире на десятилетия, который бы сделал возможным развитие Украины. И это вопрос гарантий безопасности. Соглашения по безопасности, реализующие прошлогоднее заявление G7 - без малейшего сомнения важный шаг. (...) Однако Украина нуждается именно в гарантиях, и финский пример наглядно демонстрирует - сегодня в Европе имеются только одни настоящие гарантии - это членство в НАТО. Именно поэтому мы надеемся получить приглашение в Альянс уже на нынешнем Вашингтонском саммите НАТО в этом году - подчеркнул Александр Литвиненко.

Дополнение

Также он узнал, что вступление Украины в НАТО это не одномоментный вопрос, который не решить за один день. Однако секретарь СНБО объяснил, что даже приглашение страны в Альянс позволит остановить рф и будет способствовать деэскалации ситуации.

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Мы понимаем, что вступление не произойдет завтра, но уже приглашение охладит многие горячие головы в рф. Оно будет способствовать деэскалации, а не станет конфронтационным шагом. Опыт Бухарестского саммита 2008 года четко доказал - в отношениях с путиным четкая определенность стабилизирует ситуацию, а ее отсутствие - провоцирует Россию на агрессивные шаги - уверен Литвиненко

Напомним

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что россия не имеет ни намерения, ни возможности осуществить военное нападение на любую страну НАТО.

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