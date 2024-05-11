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рф не має ні наміру, ні можливості напасти на будь-яку країну НАТО - заступник генсекретаря Альянсу

рф не має ні наміру, ні можливості напасти на будь-яку країну НАТО - заступник генсекретаря Альянсу

Київ • УНН

 • 83097 перегляди

росія не має ні наміру, ні можливості здійснити військовий напад на будь-яку країну НАТО, але проти Альянсу ведеться тотальна гібридна війна, що включає кібератаки, дезінформацію, гібридну війну, саботаж, акти насильства і вбивства, заявив заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

Наразі росія не має ні наміру, ні можливості напасти на жодну з країн НАТО, але проти Альянсу розв’язана тотальна гібридна війна. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, якого цитує Радіо Свобода, передає УНН.

росія не має ні наміру, ні можливості військово атакувати будь-яку країну НАТО, але проти Альянсу розв’язана тотальна гібридна війна.Ми бачимо кібератаки, дезінформацію, гібридну війну, диверсії, акти насильства і вбивства. Зараз відбувається поєднання криз, технологічних і суспільних трансформацій безпрецедентної складності. Тому я можу сказати одне: дякувати богу, що ми в НАТО 

- сказав Джоане.

Він зазначив, що НАТО перебуває у процесі адаптації та трансформації, як ніколи раніше за останні десятиліття, в тому числі в оборонних планах та шляхом збільшення військового виробництва.

Нагадаємо

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не має наміру використовувати свої війська на території України, але Київ про це і не просив.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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