рф не имеет ни намерения, ни возможности напасть на любую страну НАТО - заместитель генсекретаря Альянса

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  150936 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  162558 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  169934 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  153896 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  149962 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130291 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132998 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122063 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168093 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150825 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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рф не имеет ни намерения, ни возможности напасть на любую страну НАТО - заместитель генсекретаря Альянса

россия не имеет ни намерения, ни возможности осуществить военное нападение на любую страну НАТО, но против Альянса ведется тотальная гибридная война, включающая кибератаки, дезинформацию, гибридную войну, саботаж, акты насилия и убийства, заявил заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.

политика •   •  5754 просмотра
рф не имеет ни намерения, ни возможности напасть на любую страну НАТО - заместитель генсекретаря Альянса

Масштабное ДТП в Винницкой области: трое полицейских погибли, есть раненые

Трое полицейских погибли и один получил ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей в Винницкой области.

Криминал и ЧП •   •  6336 просмотра
Масштабное ДТП в Винницкой области: трое полицейских погибли, есть раненые

В Тбилиси собираются на масштабный "Европейский марш" против закона об иноагентах

Сегодня в Тбилиси, Грузия, состоится масштабная проевропейская акция протеста с требованием отзыва противоречивого закона об "иностранных агентах", участники которой пройдут маршем к Европейской площади.

Новости Мира •   •  7488 просмотра
В Тбилиси собираются на масштабный "Европейский марш" против закона об иноагентах

Харьковщина: оккупанты выпустили по Волчанской громаде 20 КАБов, есть жертвы

В результате российского обстрела погибли двое мирных жителей и один получил ранения в Волчанской громаде Харьковской области.

Война •   •  10287 просмотра
Харьковщина: оккупанты выпустили по Волчанской громаде 20 КАБов, есть жертвы

В подмосковье произошел масштабный пожар на складе института минерального сырья: что известно

На складе Института минеральных ресурсов в Наро-Фоминске московской области площадью 2800 квадратных метров вспыхнул пожар, причина которого неизвестна.

Новости Мира •   •  9885 просмотра
В подмосковье произошел масштабный пожар на складе института минерального сырья: что известно

Взрыв в Сумах: оккупанты нанесли удар по инфраструктуре, погибла женщина

Женщина погибла в результате российского ракетного обстрела инфраструктуры пригорода Сум.

Общество •   •  12290 просмотра
Взрыв в Сумах: оккупанты нанесли удар по инфраструктуре, погибла женщина

В Харькове заработала первая подземная школа - мэр

620 детей начнут учиться в первой подземной школе Харькова со следующего понедельника, а из-за высокого спроса планируется построить еще как минимум три такие школы.

Общество •   •  12599 просмотра
В Харькове заработала первая подземная школа - мэр

Украинские военные сбили еще один российский самолет Су-25

Украинские военные сбили еще один российский самолет СУ-25, продолжая успешную противовоздушную оборону от налетов российской авиации.

Война •   •  12481 просмотра
Украинские военные сбили еще один российский самолет Су-25

В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы

В оккупированном Россией городе Мариуполь, Украина, прогремели взрывы, подробности которых пока неизвестны.

Война •   •  13262 просмотра
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы

Британия объявила о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи на 500 млн фунтов

Великобритания предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов, включая 4 миллиона боеприпасов, более 1600 ракет и 400 транспортных средств, среди которых 160 бронемашин "Хаски".

Война •   •  12983 просмотра
Британия объявила о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи на 500 млн фунтов