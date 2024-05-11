рф не имеет ни намерения, ни возможности напасть на любую страну НАТО - заместитель генсекретаря Альянса

Сейчас россия не имеет ни намерения, ни возможности напасть ни на одну из стран НАТО, но против Альянса развязана тотальная гибридная война. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, которого цитирует Радио Свобода, передает УНН.

россия не имеет ни намерения, ни возможности военно атаковать любую страну НАТО, но против Альянса развязана тотальная гибридная война. Мы видим кибератаки, дезинформацию, гибридную войну, диверсии, акты насилия и убийства. Сейчас происходит сочетание кризисов, технологических и общественных трансформаций беспрецедентной сложности. Поэтому я могу сказать одно: слава богу, что мы в НАТО - сказал Джоанне.

Он отметил, что НАТО находится в процессе адаптации и трансформации, как никогда ранее за последние десятилетия, в том числе в оборонных планах и путем увеличения военного производства.

Напомним

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не намерено использовать свои войска на территории Украины, но Киев об этом и не просил.