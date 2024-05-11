Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
рф не имеет ни намерения, ни возможности напасть на любую страну НАТО - заместитель генсекретаря Альянса
Масштабное ДТП в Винницкой области: трое полицейских погибли, есть раненые
В Тбилиси собираются на масштабный "Европейский марш" против закона об иноагентах
Харьковщина: оккупанты выпустили по Волчанской громаде 20 КАБов, есть жертвы
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Взрыв в Сумах: оккупанты нанесли удар по инфраструктуре, погибла женщина
В Харькове заработала первая подземная школа - мэр
Украинские военные сбили еще один российский самолет Су-25
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
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рф не имеет ни намерения, ни возможности напасть на любую страну НАТО - заместитель генсекретаря Альянса
россия не имеет ни намерения, ни возможности осуществить военное нападение на любую страну НАТО, но против Альянса ведется тотальная гибридная война, включающая кибератаки, дезинформацию, гибридную войну, саботаж, акты насилия и убийства, заявил заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.
Масштабное ДТП в Винницкой области: трое полицейских погибли, есть раненые
Трое полицейских погибли и один получил ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей в Винницкой области.
В Тбилиси собираются на масштабный "Европейский марш" против закона об иноагентах
Сегодня в Тбилиси, Грузия, состоится масштабная проевропейская акция протеста с требованием отзыва противоречивого закона об "иностранных агентах", участники которой пройдут маршем к Европейской площади.
Харьковщина: оккупанты выпустили по Волчанской громаде 20 КАБов, есть жертвы
В результате российского обстрела погибли двое мирных жителей и один получил ранения в Волчанской громаде Харьковской области.
В подмосковье произошел масштабный пожар на складе института минерального сырья: что известно
На складе Института минеральных ресурсов в Наро-Фоминске московской области площадью 2800 квадратных метров вспыхнул пожар, причина которого неизвестна.
Взрыв в Сумах: оккупанты нанесли удар по инфраструктуре, погибла женщина
Женщина погибла в результате российского ракетного обстрела инфраструктуры пригорода Сум.
В Харькове заработала первая подземная школа - мэр
620 детей начнут учиться в первой подземной школе Харькова со следующего понедельника, а из-за высокого спроса планируется построить еще как минимум три такие школы.
Украинские военные сбили еще один российский самолет Су-25
Украинские военные сбили еще один российский самолет СУ-25, продолжая успешную противовоздушную оборону от налетов российской авиации.
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы
В оккупированном Россией городе Мариуполь, Украина, прогремели взрывы, подробности которых пока неизвестны.
Британия объявила о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи на 500 млн фунтов
Великобритания предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов, включая 4 миллиона боеприпасов, более 1600 ракет и 400 транспортных средств, среди которых 160 бронемашин "Хаски".