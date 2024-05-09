Україна не просить про введення військ НАТО – Столтенберг
Київ • УНН
НАТО не має наміру відправляти війська в Україну, але збільшить підтримку, надаючи більше зброї та боєприпасів, щоб допомогти Україні захистити себе від російської агресії.
НАТО не має наміру використовувати свої війська на території України, але Київ про це і не просив, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Його слова навело видання ANSA, передає УНН.
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Столтенберг зазначив, що під час візиту до Києва він не почув закликів до надсилання військових країн НАТО. Натомість йшлося про те, щоб Альянс збільшив підтримку України, постачаючи більше зброї.
"Я відвідав Київ минулого тижня, і вони повідомили мені про виклики, з якими вони стикаються: Росія завоювала позиції, і є ризик, що вона здобуде подальші позиції. Це не велика територія, але щоб все це зупинити, щоб українці змогли захищатися, їм потрібно надіслати боєприпаси, їм потрібна зброя
Столтенберг додав, що однією з причин, чому російським окупантам вдалося в останні місяці просунутися та захопити більше території, є "те, що ми не виконали те, що обіцяли".
За його словами, США знадобилося шість місяців, щоб узгодити новий пакет допомоги Україні, або щодо питання про обіцяний мільйон снарядів з Європи - українській стороні було передано набагато менше.
При цьому Столтенберг зауважив, що "зараз все змінюється".
Саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня08.05.24, 14:17 • 26381 перегляд