Украина не просит о введении войск НАТО - Столтенберг

НАТО не намерено использовать свои войска на территории Украины, но Киев об этом и не просил, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его слова привело издание ANSA, передает УНН.

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Столтенберг отметил, что во время визита в Киев он не услышал призывов к отправке военных стран НАТО. Зато речь шла о том, чтобы Альянс увеличил поддержку Украины, поставляя больше оружия.

"Я посетил Киев на прошлой неделе, и они сообщили мне о вызовах, с которыми они сталкиваются: Россия завоевала позиции, и есть риск, что она получит дальнейшие позиции. Это не большая территория, но чтобы все это остановить, чтобы украинцы смогли защищаться, им нужно прислать боеприпасы, им нужно оружие подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что одной из причин, почему российским оккупантам удалось в последние месяцы продвинуться и захватить больше территории, является "то, что мы не выполнили то, что обещали".

По его словам, США понадобилось шесть месяцев, чтобы согласовать новый пакет помощи Украине, или по вопросу об обещанном миллионе снарядов из Европы - украинской стороне было передано гораздо меньше.

При этом Столтенберг отметил, что "сейчас все меняется".

Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля