Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля

Соединенные Штаты будут принимать саммит НАТО в Вашингтоне 9-11 июля 2024 года. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте Альянса, передает УНН.

Детали

Встречи в рамках саммита НАТО будут проходить под председательством генсекретаря Йенса Столтенберга.

Официальные мероприятия саммита начнутся 10 июля утром, а последние пресс-конференции состоятся 11 июля во второй половине дня.

Ожидается, что празднование 75-й годовщины НАТО состоится 9 июля во второй половине дня.

Дополнение

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что саммит НАТО в Вашингтоне этим летом будет сфокусирован на "дорожной карте" вступления Украины в Альянс.

15 марта сообщалось, что Генеральный секретарь НАТО еще раз подтвердил, что на саммите НАТО в Вашингтоне этим летом будет "шаг вперед" для Украины.