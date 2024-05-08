Саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня
Київ • УНН
Саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня 2024 року. Офіційні заходи саміту розпочнуться 10 липня вранці, а останні пресконференції відбудуться 11 липня у другій половині дня.
Сполучені Штати прийматимуть саміт НАТО у Вашингтоні 9-11 липня 2024 року. Про це йдеться у пресрелізі, оприлюдненому на сайті Альянсу, передає УНН.
Деталі
Зустрічі у рамках саміту НАТО проходитимуть під головуванням генсекретаря Єнса Столтенберга.
Офіційні заходи саміту розпочнуться 10 липня вранці, а останні пресконференції відбудуться 11 липня у другій половині дня.
Очікується, що святкування 75-ї річниці НАТО відбудеться 9 липня у другій половині дня.
Доповнення
Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що саміт НАТО у Вашингтоні цього літа буде сфокусовано на "дорожній карті" вступу України до Альянсу.
15 березня повідомлялося, що Генеральний секретар НАТО ще раз підтвердив, що на саміті НАТО у Вашингтоні цього літа буде "крок вперед" для України.