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Саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня

Саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня

Київ • УНН

 • 26381 перегляди

Саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня 2024 року. Офіційні заходи саміту розпочнуться 10 липня вранці, а останні пресконференції відбудуться 11 липня у другій половині дня.

Сполучені Штати прийматимуть саміт НАТО у Вашингтоні 9-11 липня 2024 року. Про це йдеться у пресрелізі, оприлюдненому на сайті Альянсу, передає УНН

Деталі 

Зустрічі у рамках саміту НАТО проходитимуть під головуванням генсекретаря Єнса Столтенберга.

Офіційні заходи саміту розпочнуться 10 липня вранці, а останні пресконференції відбудуться 11 липня у другій половині дня.

Очікується, що святкування 75-ї річниці НАТО відбудеться 9 липня у другій половині дня. 

Доповнення 

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що саміт НАТО у Вашингтоні цього літа буде сфокусовано на "дорожній карті" вступу України до Альянсу. 

15 березня повідомлялося, що Генеральний секретар НАТО ще раз підтвердив, що на саміті НАТО у Вашингтоні цього літа буде "крок вперед" для України.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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