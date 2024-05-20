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Україна потребує не перемир’я, а стійкого миру на десятиліття - секретар РНБО

Україна потребує не перемир’я, а стійкого миру на десятиліття - секретар РНБО

Київ • УНН

 • 21133 перегляди

В РНБО наголошують, що Україна прагне тривалого миру на десятиліття завдяки гарантіям безпеки, такі як членство в НАТО, а не лише тимчасове припинення вогню, щоб забезпечити відновлення та подальший розвиток країни.

Україна розуміє, що завершення війни можливе лише завдяки мирним переговорам. Проте Київ прагне не домовитись про стійкий мир на десятиліття, а не на декілька років. Про це у відеозверненні до учасників 16-го Форуму регіону Балтійського моря: "НАТО 2024 і Арктична Європа" заявив секретар РНБО України Олександр Литвиненко, передає УНН.

Деталі 

За його словами, сьогодні йдеться не лише про Україну, а й про майбутнє Європи. Литовенко пояснив, що союзникам згодом доведеться шукати зброю для власних військ, якщо вони  не зможуть озброїти ЗСУ.

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Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. І тому була підготовлена і просувається формула миру президента Зеленського

- наголосив секретар РНБО. 

Водночас він підкреслив, що Україна потребує тривалого миру, який дозволить країні відновитись та дасть шанс на подальший розвиток. Литвиненко переконаний, що це можливо завдяки безпековим гарантіям. 

Ми потребуємо не перемир’я на 2 роки, а стійкого миру на десятиліття, який би уможливив розвиток України. І це питання безпекових гарантій. Безпекові угоди, що реалізують минулорічну заяву G7 – без найменшого сумніву важливий крок. (...) Проте Україна потребує саме гарантій, і фінський приклад наочно демонструє – сьогодні в Європі наявні тільки одні справжні гарантії – це членство у НАТО. Саме тому ми сподіваємось отримати запрошення до Альянсу вже на цьогорічному Вашингтонському саміті НАТО

- наголосив Олександр Литвиненко.

Доповнення

Також він взнав, що вступ України до НАТО це не одномоментне питання, яке не вирішити за один день. Проте секретар РНБО пояснив, що навіть запрошення країни до Альянсу дозволить зупинити рф та сприятиме деескалації ситуації.

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Ми свідомі, що вступ не відбудеться завтра, але вже запрошення охолодить багато гарячих голів в рф. Воно сприятиме деескалації, а не стане конфронтаційним кроком. Досвід Бухарестського саміту 2008 року чітко довів – у відносинах з путіним чітка визначеність стабілізує ситуацію, а її відсутність – провокує Росію на агресивні кроки

- впевнений Литвиненко

Нагадаємо

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що росія не має ні наміру, ні можливості здійснити військовий напад на будь-яку країну НАТО.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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