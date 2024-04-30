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Зеленський вважає, що Україна буде в НАТО тільки після перемоги

Зеленський вважає, що Україна буде в НАТО тільки після перемоги

Київ • УНН

 • 38127 перегляди

Президент Зеленський вважає, що Україна вступить до НАТО лише після перемоги у повномасштабній війні, яку розпочала росія.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна буде в НАТО тільки після перемоги у повномасштабній війні, яку розпочала рф. Про це він сказав під час спілкування з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО, передає кореспондент УНН.

На мою особисту думку ми будемо в НАТО тільки, коли переможемо. Я не вважаю, що під час війни нас візьмуть в НАТО. Це для когось ризик з членів НАТО, у когось є просто скепсис через це. Питання про НАТО - це питання більшості, а більшість це питання політичне. Щоб політично Україну взяли в Альянс для цього потрібна перемога

- сказав Зеленський.

Також на думку Зеленського одна з причин чому йде  війна в тому, що Україна до цього не була в НАТО.

Я вважаю, що одна з причин чому йде ця війна, тому що ми не були до цього в Альянсі. На моЮ думку ще  багато років тому був відповідний також скепсис у деяких членів і росія дуже сильно працювала з нашими сьогоднішніми партнерами. У них був діалог, вона робила все, щоб Україну не взяли не тільки в НАТО, а й в ЄС і щоб Україна просто не розвивалася, і щоб вона була не відірвана від впливу рф. Тому, щоб відірватися від цього впливу треба захисти свою незалежність з результатом перемоги

- зазначив Зеленський.

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спілкування з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО, заявив, що проблема щодо запрошення України в НАТО полягає в тому, що потрібен консенсус усіх 32 членів Альянсу, який наразі відсутній.

Раніше Столтенберг заявляв, що для того, щоб Україна стала членом НАТО, необхідний консенсус усіх 32 членів Альянсу. На саміті в липні цього, ймовірно, не вдасться досягти, але НАТО демонструватиме прогрес у наближенні України до членства в Альянсі.

Віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанішина називала ключових противників запрошення України в НАТО.

Сирський прокоментував візит очільника НАТО Столтенберга в Київ30.04.24, 00:14 • 59077 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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