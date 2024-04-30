Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна буде в НАТО тільки після перемоги у повномасштабній війні, яку розпочала рф. Про це він сказав під час спілкування з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО, передає кореспондент УНН.

На мою особисту думку ми будемо в НАТО тільки, коли переможемо. Я не вважаю, що під час війни нас візьмуть в НАТО. Це для когось ризик з членів НАТО, у когось є просто скепсис через це. Питання про НАТО - це питання більшості, а більшість це питання політичне. Щоб політично Україну взяли в Альянс для цього потрібна перемога

Також на думку Зеленського одна з причин чому йде війна в тому, що Україна до цього не була в НАТО.

Я вважаю, що одна з причин чому йде ця війна, тому що ми не були до цього в Альянсі. На моЮ думку ще багато років тому був відповідний також скепсис у деяких членів і росія дуже сильно працювала з нашими сьогоднішніми партнерами. У них був діалог, вона робила все, щоб Україну не взяли не тільки в НАТО, а й в ЄС і щоб Україна просто не розвивалася, і щоб вона була не відірвана від впливу рф. Тому, щоб відірватися від цього впливу треба захисти свою незалежність з результатом перемоги