Президент Владимир Зеленский считает, что Украина будет в НАТО только после победы в полномасштабной войне, которую начала рф. Об этом он сказал во время общения с офицерами, которые проходят курсы профессионального военного образования по стандартам НАТО, передает корреспондент УНН.

По моему личному мнению мы будем в НАТО только, когда победим. Я не считаю, что во время войны нас возьмут в НАТО. Это для кого-то риск из членов НАТО, у кого-то есть просто скепсис из-за этого. Вопрос о НАТО - это вопрос большинства, а большинство это вопрос политический. Чтобы политически Украину приняли в Альянс для этого нужна победа - сказал Зеленский.

Также по мнению Зеленского одна из причин почему идет война в том, что Украина до этого не была в НАТО.

Я считаю, что одна из причин почему идет эта война, потому что мы не были до этого в Альянсе. По моему мнению еще много лет назад был соответствующий также скепсис у некоторых членов и россия очень сильно работала с нашими сегодняшними партнерами. У них был диалог, она делала все, чтобы Украину не взяли не только в НАТО, но и в ЕС и чтобы Украина просто не развивалась, и чтобы она была не оторвана от влияния рф. Поэтому, чтобы оторваться от этого влияния надо защитить свою независимость с результатом победы - отметил Зеленский.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время общения с офицерами, которые проходят курсы профессионального военного образования по стандартам НАТО, заявил, что проблема относительно приглашения Украины в НАТО заключается в том, что нужен консенсус всех 32 членов Альянса, который пока отсутствует.

Ранее Столтенберг заявлял, что для того, чтобы Украина стала членом НАТО, необходим консенсус всех 32 членов Альянса. На саммите в июле этого, вероятно, не удастся достичь, но НАТО будет демонстрировать прогресс в приближении Украины к членству в Альянсе.

Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина называла ключевых противников приглашения Украины в НАТО.

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