Сирский прокомментировал визит главы НАТО Столтенберга в Киев

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в стенах Национального университета обороны вместе с украинским Президентом Владимиром Зеленским и Министром обороны Рустемом Умеровым также приветствовал и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале, передает УНН.

Имел честь вместе с Президентом Владимиром Зеленским и Министром обороны Рустемом Умеровым приветствовать Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в стенах Национального университета обороны, который он посетил во время визита в Украину. - написал Сырский под фото со встречи.

Детали

В своей заметке Главком также отметил важность сотрудничества Украины с НАТО. Сырский отметил, что это взаимовыгодное партнерство для установления безопасности во всем мире. Ведь российская агрессия существенно подрывает не только безопасность Украины, но и евроатлантическую и глобальную безопасность.

С начала войны в 2014 г. увеличена поддержка Украины со стороны НАТО по развитию возможностей и развитию потенциала, а также обеспечена подготовка десятков тысяч украинских военнослужащих. - заметил Сырский.

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Напомним

29 апреля ло Киева с необъявленным визитом прибыл Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил создание фонда на 100 миллиардов евро в течение 5 лет для финансовой поддержки обороны Украины.