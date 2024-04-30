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Сирський прокоментував візит очільника НАТО Столтенберга в Київ

Сирський прокоментував візит очільника НАТО Столтенберга в Київ

Київ • УНН

 • 59079 перегляди

У Національному університеті оборони Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга вітали Президент України Володимир Зеленський, Міністр оборони Рустем Умеров та Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час його візиту в Україну.

Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у стінах Національного університету оборони разом із українським Президентом Володимиром Зеленським та Міністром оборони Рустемом Умєровим також вітав і Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Про він повідомив у своєму  телеграм-каналі, передає УНН.

Мав честь разом з Президентом Володимиром Зеленським та Міністром оборони Рустемом Умєровим вітати Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у стінах Національного університету оборони, який він відвідав під час візиту до України.

– написав Сирський під фото з зустрічі.

Деталі

У своєму дописі Главком також наголосив на важливості співпраці України з НАТО. Сирський відзначив, що це взаємовигідне партнерство задля встановлення безпеки у всьому світі. Адже російська агресія істотно підриває не лише безпеку України, але і євроатлантичну та глобальну безпеку. 

З початку війни у 2014 р. збільшено підтримку України з боку НАТО щодо розвитку спроможностей і розбудови потенціалу, а також забезпечено підготовку десятків тисяч українських військовослужбовців.

– зауважив Сирський.

Столтенберг визнав, що НАТО не надало обіцяну допомогу29.04.24, 16:43 • 19237 переглядiв

Нагадаємо

29 квітня ло Києва з неоголошеним візитом прибув Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським та обговорив створення фонду на 100 мільярдів євро протягом 5 років для фінансової підтримки оборони України.

Тетяна Салганік

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