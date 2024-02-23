Украина, Нидерланды и ЕС проведут в апреле конференцию: Кулеба сообщил детали

Украина, Нидерланды и Европейская комиссия организуют международную конференцию "Восстановление справедливости для Украины". Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по результатам встречи с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Бряунс Слот, передает УНН.

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В частности, конференцию планируют провести в Гааге уже 2 апреля этого года.

Ключевой темой переговоров министров в Нью-Йорке была поставка дополнительных артиллерийских боеприпасов в Украину.

Кулеба призвал страны-представители ООН присоединиться к участию в предстоящем Глобальном саммите мира