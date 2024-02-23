Украина, Нидерланды и ЕС проведут в апреле конференцию: Кулеба сообщил детали
Нидерланды и Европейская Комиссия проведут международную конференцию в Гааге 2 апреля, чтобы обсудить восстановление справедливости для Украины.
Зеленский вскоре прибудет в Армению - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский планирует официальный визит в Армению в марте, согласно сообщениям украинских и армянских СМИ.
ДТП с участием грузовика и маршрутки произошло на Львовщине: есть пострадавшие
Авария произошла возле населенного пункта Старый Ярычев на автодороге Киев - Чоп, есть пострадавшие.
Первая Леди Франции поддержала украинских пара атлетов на чемпионате мира в Реймсе, где они получили три медали: два "золота" и одну "бронзу"
Первая леди Франции поддержала украинских паралимпийцев на Чемпионате мира в Реймсе, пообщавшись и сфотографировавшись. В этот день украинские спортсмены завоевали две золотые и одну бронзовую медали.
Замечательная работа: Сырский отреагировал на сбитие российского А-50
Командующий Вооруженных сил Украины похвалил Воздушные силы и Сухопутные войска за сбитый российский самолет А-50У над Азовским морем, что подтвердил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Сбитие российского А-50: в разведке сообщили детали и показали маршрут последнего полета
Украинская разведка сообщила, что под Ейском был сбит модернизированный российский самолет раннего воздушного предупреждения и управления А-50У, что нанесло еще один серьезный удар по военному потенциалу россии.
ОБСЕ должна стать площадкой ответственности рф, а не диалога с ней - Кулеба
Министр иностранных дел Украины призвал ОБСЕ стать платформой для привлечения России к ответственности за ее преступления во время войны в Украине, а не форумом для диалога.
НАТО усилит свое Представительство в Украине и будет продолжать оказывать активную поддержку - помощник Столтенберга
Заместитель министра обороны Станислав Гайдер обсудил с помощником Генерального секретаря НАТО Борисом Руге возобновление полноценной работы миссии НАТО в Украине и планы по увеличению ее численности с целью содействия выполнению решений саммитов и приближения Украины к членству в Альянсе.
Шмыгаль пообщался с водителями на пункте-пропуска "Краковец-Корчева", и рассказал о планах по разблокированию границ
Премьер-министр Украины обнаружил, что большинство водителей грузовиков, которые застряли на пункте пропуска "Краковец-Корчова" из-за блокады польской границы, перевозили различные товары, кроме сельскохозяйственной продукции, что нанесло ущерб как украинским производителям, так и европейским рынкам. Украинское правительство планирует предложить ввести систему электронной очереди, подобную украинской, чтобы сократить время ожидания на границе.
Не только А-50: в рф заявили о падении еще одного летательного аппарата
Около 20. 00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района, рф, произошло падение двух летательных аппаратов.