Кулеба призвал страны-представители ООН присоединиться к участию в предстоящем Глобальном саммите мира
Киев • УНН
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал всех членов ООН принять участие в предстоящем Глобальном саммите мира в Швейцарии, чтобы обсудить украинскую формулу мира.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал всех членов ООН принять участие в предстоящем Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии. Об этом заявил Кулеба во время заседания Генассамблеи ООН, передает УНН.
"россия не может игнорировать большинство мира, если мы все возьмем и начнем действовать вместе. Формула мира, представленная президентом Владимиром Зеленским, именно является такой возможностью. Вы все хорошо знакомы с основными пунктами этой формулы. Не только освободить заложников, а она содержит и вопросы по обеспечению энергетической безопасности, мировой безопасности, международной безопасности и уважения к положениям устава ООН", - заявил Кулеба.
Он добавил, что Украина тесно сотрудничает с международными сообществами для мобилизации поддержки в этом плане.
"Меньше чем за год большое количество стран приняли участие в заседаниях по этой формуле и это количество стран выросло с 15 до 55. Формула мира является единственным способом двигаться дальше и продолжать поддерживать тот мир, что у нас есть. Страны, которые присоединились к этому процессу, представляют большинство стран мира и территорий. Это не только западная инициатива, это инициатива глобальная, которая поддержана резолюцией ООН", - добавляет министр.
По его словам, Украина активно работает с партнерами над подготовкой первого Глобального саммита мира, который должен состояться в Швейцарии.
"Я призываю всех членов ООН и всех представителей, присутствующих здесь, активно участвовать в этом процессе и принять участие в будущем Саммите мира. Это будет реальная возможность прийти к согласию относительно справедливых и комплексных видений мира", - подчеркнул Кулеба.
Напомним
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что похищение украинских детей и взятие в заложники мирного населения являются одними из самых ужасных российских преступлений и призвал ООН применить все инструменты, чтобы вернуть детей домой.
Кулеба призвал страны-представители ООН присоединиться к участию в предстоящем Глобальном саммите мира
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал всех членов ООН принять участие в предстоящем Глобальном саммите мира в Швейцарии, чтобы обсудить украинскую формулу мира.
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