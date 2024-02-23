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Кулеба закликав країни-представників ООН долучитися до участі в майбутньому Глобальному саміті миру

Київ • УНН

 • 29681 перегляди

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав усіх членів ООН взяти участь у майбутньому Глобальному саміті миру у Швейцарії, щоб обговорити українську формулу миру.

Кулеба закликав країни-представників ООН долучитися до участі в майбутньому Глобальному саміті миру

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав всіх членів ООН взяти участь у майбутньому Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. Про це заявив Кулеба під час засідання Генасамблеї ООН, передає УНН.

"росія не може ігнорувати більшість світу, якщо ми всі візьмемо і почнемо діяти разом. Формула миру, представлена президентом Володимиром Зеленським, саме є такою можливістю. Ви всі добре ознайомлені із основними пунктами цієї формули. Не лише звільнити заручників, а вона містить і питання щодо забезпечення енергетичної безпеки, світової безпеки, міжнародної безпеки та поваги до положень статуту ООН", - заявив Кулеба.

Він додав, що Україна тісно співпрацює з міжнародними спільнотами для мобілізації підтримки у цьому плані.

"Менше ніж за рік велика кількість країн взяли участь у засіданнях щодо цієї формули і ця кількість країн зросла з 15 до 55. Формула миру є єдиним способом рухатися далі та продовжувати підтримувати той мир, що в нас є. Країни, які приєднані до цього процесу, представляють більшість країн світу та територій. Це не лише західна ініціатива, це ініціатива глобальна, яка підтримана резолюція ООН", - додає міністр.

За його словами, Україна активно працює з партнерами над підготовкою першого Глобального саміту миру, який має відбутися у Швейцарії.

"Я заохочую всіх членів ООН і усіх представників, присутніх тут, брати активну участь у цьому процесі та взяти участь у майбутньому Саміті миру. Це буде реальна можливість дійти згоди стосовно справедливих і комплексних бачень щодо миру", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що викрадення українських дітей і взяття в заручники мирного населення є одними з найжахливіших російських злочинів та закликав ООН застосувати усі інструменти, аби повернути дітей додому.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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