Викрадення дітей і взяття в заручники мирного населення є одними з найжахливіших російських злочинів - Кулеба
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ООН використати всі інструменти для повернення додому українських дітей, викрадених росією під час її війни проти України.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що викрадення українських дітей і взяття в заручники мирного населення є одними з найжахливіших російських злочинів та закликав ООН застосувати усі інструменти, аби повернути дітей додому. Про це заявив Кулеба під час засідання Генасамблеї ООН, повідомляє МЗС України, передає УНН.
"Порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях включають політичні переслідування, затримання, тортури, сексуальне насильство, а також примусову мобілізацію і навмисну зміну демографії. Викрадення українських дітей і взяття в заручники мирного населення є одними з найжахливіших російських злочинів", - сказав Кулеба.
Він додав, що наразі немає жодного злочину, перерахованого в Римському статуті, якого б не вчинила росія під час війни проти України, та закликав ООН застосувати усі інструменти, аби повернути українських дітей додому.
Нагадаємо
Україна готується до продовження надзвичайно активної міжнародної роботи найближчими тижнями. Будуть нові домовленості, які посилять українських військових та захист міст.