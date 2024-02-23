Похищение детей и взятие в заложники мирного населения являются одними из самых ужасных российских преступлений - Кулеба
Киев • УНН
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ООН использовать все инструменты для возвращения домой украинских детей, похищенных Россией во время ее войны против Украины.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что похищение украинских детей и взятие в заложники мирного населения являются одними из самых ужасных российских преступлений и призвал ООН применить все инструменты, чтобы вернуть детей домой. Об этом заявил Кулеба во время заседания Генассамблеи ООН, сообщает МИД Украины, передает УНН.
"Нарушения прав человека на временно оккупированных территориях включают политические преследования, задержания, пытки, сексуальное насилие, а также принудительную мобилизацию и преднамеренное изменение демографии. Похищение украинских детей и взятие в заложники мирного населения являются одними из самых ужасных российских преступлений", - сказал Кулеба.
Он добавил, что пока нет ни одного преступления, перечисленного в Римском статуте, которого бы не совершила россия во время войны против Украины, и призвал ООН применить все инструменты, чтобы вернуть украинских детей домой.
Напомним
Украина готовится к продолжению чрезвычайно активной международной работы в ближайшие недели. Будут новые договоренности, которые усилят украинских военных и защиту городов.
Похищение детей и взятие в заложники мирного населения являются одними из самых ужасных российских преступлений - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ООН использовать все инструменты для возвращения домой украинских детей, похищенных Россией во время ее войны против Украины.
"Им стреляли в спины, а они шли в Украину": около полусотни украинцев с ВОТ сбежали в Запорожскую область
Около 50 украинцев, депортированных российскими силами, пробрались на подконтрольную правительству территорию Запорожской области, при этом некоторые из них были убиты выстрелами в спину россиянами, а другие были вынуждены идти через минные поля.
Почти половина от всех медучреждений Украины могут предоставлять психологические услуги
Почти половина медицинских учреждений в Украине могут предоставлять психологические услуги на уровне первичной медицинской помощи при распространенных психических расстройствах, поскольку более 976 учреждений первичной медико-санитарной помощи подписали соглашения с медицинской службой о предоставлении такой помощи.
Шмыгаль вместе с командой министров прибыл на границу с Польшей. Встреча с польскими чиновниками не состоялась
Премьер-министр Украины с группой министров прибыл на границу с Польшей для переговоров, но встреча с польскими чиновниками не состоялась. Ранее Зеленский поручал правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе с Польшей. Кроме того, он призвал прибыть туда президента и премьера Польши.
При участии экспертов и аграриев: Лубинец предлагает срочное обсуждение ситуации на польской границе
Лубинец инициировал срочно провести экспертное обсуждение с привлечением экспертов с двух сторон, в частности представителей агропромышленных предприятий, в присутствии двух омбудсманов: Украины и Польши.
Матери навального угрожают похоронить её сына в колонии, если она откажется от тайных похорон – команда Навального
Следователь поставил матери Алексея Навального ультиматум: согласиться на тайные похороны без публичных прощаний в течение 3 часов или Алексей будет похоронен в колонии, вопреки ее желанию следовать обычаям.
Во время оккупации Харьковщины пытал людей и "крышевал" мародеров: сообщено о подозрении полковнику фсб
СБУ установила личность полковника фсб россии, который пытал гражданских лиц и позволял мародерство во время российской оккупации Харьковщины.
Украинская юниорская сборная по стрельбе из лука завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы 2024 в помещении
Украинская юниорская сборная по стрельбе из лука завоевала бронзовую медаль в стрельбе из блочного лука в возрастной категории U21 на чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении 2024 года в Хорватии.
Зеленский анонсировал новые договоренности, которые усилят украинских воинов
Зеленский заявил, что Украина готовится продолжить активную международную работу в ближайшие недели для подписания новых соглашений, которые усилят военную сферу и оборону городов.
россияне атаковали Херсонщину: ранена 47-летняя женщина
Российские войска обстреляли село Ингулец Херсонской области, ранив 47-летнюю женщину, ее госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.