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Похищение детей и взятие в заложники мирного населения являются одними из самых ужасных российских преступлений - Кулеба

Похищение детей и взятие в заложники мирного населения являются одними из самых ужасных российских преступлений - Кулеба

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 16:32  •  7688 просмотра

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ООН использовать все инструменты для возвращения домой украинских детей, похищенных Россией во время ее войны против Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что похищение украинских детей и взятие в заложники мирного населения являются одними из самых ужасных российских преступлений и призвал ООН применить все инструменты, чтобы вернуть детей домой. Об этом заявил Кулеба во время заседания Генассамблеи ООН, сообщает МИД Украины, передает УНН.

"Нарушения прав человека на временно оккупированных территориях включают политические преследования, задержания, пытки, сексуальное насилие, а также принудительную мобилизацию и преднамеренное изменение демографии. Похищение украинских детей и взятие в заложники мирного населения являются одними из самых ужасных российских преступлений", - сказал Кулеба.

Он добавил, что пока нет ни одного преступления, перечисленного в Римском статуте, которого бы не совершила россия во время войны против Украины, и призвал ООН применить все инструменты, чтобы вернуть украинских детей домой.

Напомним

Украина готовится к продолжению чрезвычайно активной международной работы в ближайшие недели. Будут новые договоренности, которые усилят украинских военных и защиту городов.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
Викрадення дітей і взяття в заручники мирного населення є одними з найжахливіших російських злочинів - Кулеба
Kuleba: Abduction of children and taking civilians hostage are among the most heinous Russian crimes
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Похищение детей и взятие в заложники мирного населения являются одними из самых ужасных российских преступлений - Кулеба

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