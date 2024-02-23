Похищение детей и взятие в заложники мирного населения являются одними из самых ужасных российских преступлений - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что похищение украинских детей и взятие в заложники мирного населения являются одними из самых ужасных российских преступлений и призвал ООН применить все инструменты, чтобы вернуть детей домой. Об этом заявил Кулеба во время заседания Генассамблеи ООН, сообщает МИД Украины, передает УНН.

"Нарушения прав человека на временно оккупированных территориях включают политические преследования, задержания, пытки, сексуальное насилие, а также принудительную мобилизацию и преднамеренное изменение демографии. Похищение украинских детей и взятие в заложники мирного населения являются одними из самых ужасных российских преступлений", - сказал Кулеба.

Он добавил, что пока нет ни одного преступления, перечисленного в Римском статуте, которого бы не совершила россия во время войны против Украины, и призвал ООН применить все инструменты, чтобы вернуть украинских детей домой.

Напомним

Украина готовится к продолжению чрезвычайно активной международной работы в ближайшие недели. Будут новые договоренности, которые усилят украинских военных и защиту городов.