Україна, Нідерланди та ЄС проведуть у квітні конференцію: Кулеба повідомив деталі
Київ • УНН
Нідерланди та Європейська Комісія проведуть міжнародну конференцію в Гаазі 2 квітня, щоб обговорити відновлення справедливості для України.
Україна, Нідерланди та Європейська комісія організовують міжнародну конференцію "Відновлення справедливості для України". Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба за результатами зустрічі з міністеркою закордонних справ Нідерландів Ханке Бряунс Слот, передає УНН.
Деталі
Зокрема, конференцію планують провести в Гаазі вже 2 квітня цього року.
Ключовою темою переговорів міністрів у Нью-Йорку було постачання додаткових артилерійських боєприпасів до України.
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