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Украина начала практический этап подготовки к вступлению в ЕС, по аграрному блоку необходимо выполнить 16 индикаторов - Минэкономики

Киев • УНН

 • 856 просмотра

Как сообщили в Минэкономики, по аграрному блоку необходимо подготовить отрасль к работе по правилам единого европейского рынка и выполнить 16 индикаторов. Впереди – сложные реформы.

Украина начала практический этап подготовки к вступлению в ЕС, по аграрному блоку необходимо выполнить 16 индикаторов - Минэкономики

Украина начала практический этап подготовки к вступлению в ЕС. По аграрному блоку необходимо подготовить отрасль к работе по правилам единого европейского рынка и выполнить 16 индикаторов. Об этом сообщили в Минэкономики и добавили, что впереди – сложные реформы и доступ к 440 миллионам новых потребителей, передает УНН

Детали

В ведомстве отметили, что предметные дискуссии по аграрному сектору Правительство рассчитывает запустить осенью. Какие финансовые, экологические и институциональные изменения необходимы для интеграции украинского АПК в ЕС, обсудили участники экспертной дискуссии "Евроинтеграция на связи. Сельское хозяйство и сельское развитие".

В Минэкономики добавили, что кластер 5 ("Ресурсы и сельское хозяйство") считается одним из самых сложных в переговорном процессе. Украина является мощным глобальным игроком, и европейские фермеры опасаются прямой конкуренции. Аграрное ядро кластера состоит из трех разделов, по которым Украина должна выполнить 16 бенчмарок (индикаторов): 

  • Раздел 11 «Сельское хозяйство и развитие сельских территорий», охватывающий правила Общей аграрной политики ЕС (CAP) и механизмы прямой поддержки; 
    • Раздел 12 «Безопасность пищевых продуктов, ветеринария и фитосанитария» с жесткими стандартами контроля «от поля до стола»; 
      • Раздел 13 «Рыболовство и рыбный промысел».

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        Первым критическим испытанием для Украины станет масштабная экологическая модернизация и гармонизация правил использования пестицидов с требованиями европейского Green Deal (Зеленого курса).

        Экологическая реформа средств защиты растений напрямую затронет как минимум 10 миллионов гектаров обрабатываемых земель – это почти 40% всех сельхозугодий на подконтрольных территориях. По оценкам ассоциаций, такая технологическая перестройка будет стоить украинскому агробизнесу около 2 миллиардов евро ежегодно. В то же время экологическая модернизация является необходимым условием долгосрочного доступа украинской продукции на европейский рынок и будет способствовать повышению уровня безопасности для окружающей среды и сельских территорий 

        – отметил заместитель министра экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий. 

        В ведомстве добавили, что следующим сложным треком станут переговоры по субсидиям. ЕС тратит около трети своего общего бюджета на поддержку фермеров. Включение Украины в действующую систему дотаций создаст критическую нагрузку на европейский бюджет. Из-за этого одной из главных тем переговоров станут переходные периоды и спецпрограммы защиты именно для малых и средних фермеров Украины.

        Параллельно Украине нужно создать инфраструктуру для внедрения Общей аграрной политики ЕС. Речь идет о Платежном агентстве (Paying Agency) для аудита и распределения европейских средств и интегрированной системе мониторинга на базе Государственного аграрного реестра (ГАР). Для запуска этой системы необходимо укомплектовать штат из 250-400 квалифицированных специалистов. По требованию ЕС это должна быть исключительно государственная структура с постоянным финансированием из госбюджета. В условиях войны это серьезный вызов для бюджета 

        - говорится в сообщении.

        Пока переговоры по агросектору готовятся к старту, Правительство и профильные ассоциации формируют сильную доказательную базу и детальные экономические расчеты. Украина планирует защищать национальные интересы в Брюсселе на основе четких цифр, анализа влияния реформ на производителей и усиления партнерства между украинскими и европейскими отраслевыми ассоциациями. В ближайшие месяцы Правительство сосредоточится на продвижении ряда законодательных инициатив, в частности относительно средств защиты растений, ветеринарного благополучия, безопасности кормов и органического производства, гармонизированных с законодательством ЕС, резюмировали в Минэкономики.

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        Антонина Туманова

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