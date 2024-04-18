Украина может получить еще шесть систем Patriot от партнеров по НАТО - Шольц

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  154082 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  190545 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  190774 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  158989 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  116733 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  128038 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139156 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137823 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124306 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
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15 апреля 2024, 07:40  •  103777 просмотра

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Германия и ее партнеры по НАТО могут предоставить Украине семь дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot для усиления ее способности противостоять российским атакам.

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Украина может получить еще шесть систем Patriot от партнеров по НАТО - Шольц

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Украина призывает не допустить российских дзюдоистов, которые поддерживают военную агрессию России против Украины, к участию в чемпионате Европы-2024.

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Украина призывает не допустить прокремлевских дзюдоистов рф к участию в чемпионате Европы-2024

Сибига принял посла Японии в Украине: о чем говорили дипломаты

Андрей Сибига поблагодарил Японию за неизменную поддержку и 12 миллиардов долларов помощи Украине во время встречи с послом Японии Мацудой Кунинори.

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Сибига принял посла Японии в Украине: о чем говорили дипломаты

Портнов, который уехал в Испанию, переписал свою виллу под Киевом на детей - расследование

Пророссийский активист Андрей Портнов, который находится под санкциями США и покинул Украину, в начале апреля 2024 года переоформил большое имение под Киевом на своих четырех несовершеннолетних детей.

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Портнов, который уехал в Испанию, переписал свою виллу под Киевом на детей - расследование

Долетит до сибири: Украина разработала дрон с дальностью до 3000 км - The Economist

Украина разработала новый беспилотник дальнего радиуса действия с дальностью полета более 3 000 километров, способный достигать целей даже в российской сибири.

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Долетит до сибири: Украина разработала дрон с дальностью до 3000 км - The Economist

У берегов оккупированного Севастополя заметили два крупных судна

Два больших судна, вероятно, сухогрузы длиной 150 и 125 метров, были замечены у берегов оккупированного Севастополя по данным спутниковой съемки мониторинговой группы "Крымский ветер".

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У берегов оккупированного Севастополя заметили два крупных судна

Конгресс США проголосует за помощь Украине и Израилю в субботу - Bloomberg

Ожидается, что долгожданный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов США будет принят Конгрессом при поддержке демократов Палаты представителей, несмотря на оппозицию со стороны некоторых ультраконсервативных республиканцев.

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Конгресс США проголосует за помощь Украине и Израилю в субботу - Bloomberg

Били из артиллерии и дронов: в Никопольском районе поврежден инфраструктурный объект и агрофирма

Российская армия трижды обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и 10 раз применила беспилотники, повредив объект инфраструктуры, сельскохозяйственное предприятие, девять частных домов, три хозяйственные постройки, два гаража, линию электропередач и автомобиль.

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Били из артиллерии и дронов: в Никопольском районе поврежден инфраструктурный объект и агрофирма

На фоне усиления сотрудничества россии с КНР: на следующей неделе Блинкен посетит Китай

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Китай на следующей неделе, чтобы обсудить поддержку Китаем россии в войне в Украине и ее агрессивные действия в КНР Южнокитайском море.

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На фоне усиления сотрудничества россии с КНР: на следующей неделе Блинкен посетит Китай

На ВОТ Запорожья взорван экс-правоохранитель-коллаборационист, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал детали инцидента

Бывший сотрудник правоохранительных органов-коллаборационист, который присоединился к российскому оккупационному совету во временно захваченной Акимовке Запорожской области, получил ранения, но выжил после взрыва, направленного против него в его доме.

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На ВОТ Запорожья взорван экс-правоохранитель-коллаборационист, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал детали инцидента