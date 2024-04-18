Украина может получить еще шесть систем Patriot от партнеров по НАТО - Шольц

Партнеры по НАТО могут передать Украине шесть систем Patriot для усиления противовоздушной обороны. Об этом во время брифинга заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает УНН.

Детали

По его словам, Украине сейчас нужна поддержка международных партнеров. Особенно Киев нуждается в противовоздушной обороне.

Германия приняла очень масштабные меры по оснащению Украины малыми и большими системами. Но даже с большой системой Patriot, после двух систем, которые мы уже поставили, с третьей системой мы сейчас являемся страной, которая делает здесь самый существенный вклад. У нас есть несколько таких систем, которые действуют в странах НАТО, и мы могли бы принять решение предоставить им другую систему, чтобы они могли лучше противостоять многим атакам, которым сейчас подвергается Украина. Защита возможна. И надеемся, что найдется еще шесть - заявил Шольц.

По словам канцлера, Альянс ясно дал понять, что системы, имеющиеся в странах НАТО, могут быть переданы, чтобы позволить Украине лучше защитить себя от многочисленных российских атак.

У нас есть несколько таких систем, которые действуют в странах НАТО, и мы могли бы принять решение предоставить им другую систему, чтобы они могли лучше противостоять многим атакам, которым сейчас подвергается Украина. (...) Мы слышали о семи дополнительных системах. Одна из них - наша. Мы таки надеемся найти еще шесть в контексте НАТО, и я снова использовал эту возможность на многих переговорах, чтобы донести эту мысль - рассказал канцлер Германии.

Напомним,

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ближайшие дни должны быть приняты конкретные решения, чтобы отправить в Украину больше ПВО.