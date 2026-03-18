Украина может отправить еще 34 военных специалистов на Ближний Восток - Тихий

Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
У меня очень плохое предчувствие относительно влияния войны в Иране на Украину – Зеленский18 марта, 06:46 • 24274 просмотра
На реакторах Хмельницкой АЭС создали самый большой в мире мурал-вышиванкуPhoto18 марта, 07:06 • 27169 просмотра
Украина готовит строительство высокоскоростной железной дороги до границы - на каком этапе проект11:20 • 6170 просмотра
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto11:47 • 23033 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo13:03 • 17708 просмотра
публикации
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto11:47 • 23048 просмотра
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto18 марта, 06:05 • 48840 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 56618 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 78756 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 70916 просмотра
Украина может отправить еще 34 военных специалистов на Ближний Восток - Тихий

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Украина уже направила 201 специалиста в страны Залива для защиты от иранских дронов. 11 государств обратились к Киеву за уникальным опытом перехвата.

Украина может отправить еще 34 военных специалистов на Ближний Восток - Тихий

Украина уже отправила 201 военного эксперта в страны Ближнего Востока для противодействия иранским дронам. Кроме того, уже 11 стран обратились с запросом о поддержке к Украине. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

На Ближний Восток уже направлен 201 украинский военный эксперт для противодействия именно "Шахедам". Они работают в Эмиратах, Катаре, Саудовской Аравии и Кувейте по запросу партнеров, в частности Соединенных Штатов для защиты, опять же, от иранских дронов. Дополнительно готовы к командировке еще 34 специалиста

- говорит Георгий Тихий.

Спикер подчеркнул, что в целом уже сейчас украинские экспертные команды работают со странами Ближнего Востока и продолжаются контакты на высоком уровне, включая визиты руководства сектора безопасности и обороны Украины.

В этом контексте важно понимать, что только Украина, одно государство в мире, располагает комплексной системой противодействия воздушным угрозам, которые сейчас исходят от Ирана

 - подчеркнул спикер МИД.

Также он добавил, что Украина обладает комплексной системой противодействия воздушным угрозам.

Во-первых, речь идет о целом ряде оборудования, которое обеспечивает его деятельность от радаров до командных пунктов и прочее и прочее. Во-вторых, речь идет, конечно, об опыте перехвата, то есть непосредственно программное обеспечение, которое позволяет эффективно противодействовать. И самое главное - это специалисты, профессионалы с опытом, которые знают, как это делать

- подчеркнул Георгий Тихий.

Он уточнил, что подобного опыта пока нет ни у одной другой страны.

Ни у кого в мире, кроме Украины, такого опыта нет, и именно этим мы интересны странам залива. На днях министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что 11 стран за эти недели обратились с запросом о такой поддержке к Украине. А некоторые страны уже, кстати, благодарили за практическую поддержку некоторые арабские страны

- подчеркнул спикер.

Напомним

Украина ожидает взаимной поддержки от государств Ближнего Востока в ответ на помощь. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время общения с журналистами.

Алла Киосак

