Украина может отправить еще 34 военных специалистов на Ближний Восток - Тихий

Украина уже отправила 201 военного эксперта в страны Ближнего Востока для противодействия иранским дронам. Кроме того, уже 11 стран обратились с запросом о поддержке к Украине. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время общения с журналистами, передает УНН.

Детали

На Ближний Восток уже направлен 201 украинский военный эксперт для противодействия именно "Шахедам". Они работают в Эмиратах, Катаре, Саудовской Аравии и Кувейте по запросу партнеров, в частности Соединенных Штатов для защиты, опять же, от иранских дронов. Дополнительно готовы к командировке еще 34 специалиста - говорит Георгий Тихий.

Спикер подчеркнул, что в целом уже сейчас украинские экспертные команды работают со странами Ближнего Востока и продолжаются контакты на высоком уровне, включая визиты руководства сектора безопасности и обороны Украины.

В этом контексте важно понимать, что только Украина, одно государство в мире, располагает комплексной системой противодействия воздушным угрозам, которые сейчас исходят от Ирана - подчеркнул спикер МИД.

Во-первых, речь идет о целом ряде оборудования, которое обеспечивает его деятельность от радаров до командных пунктов и прочее и прочее. Во-вторых, речь идет, конечно, об опыте перехвата, то есть непосредственно программное обеспечение, которое позволяет эффективно противодействовать. И самое главное - это специалисты, профессионалы с опытом, которые знают, как это делать - подчеркнул Георгий Тихий.

Он уточнил, что подобного опыта пока нет ни у одной другой страны.

Ни у кого в мире, кроме Украины, такого опыта нет, и именно этим мы интересны странам залива. На днях министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что 11 стран за эти недели обратились с запросом о такой поддержке к Украине. А некоторые страны уже, кстати, благодарили за практическую поддержку некоторые арабские страны - подчеркнул спикер.

Напомним

Украина ожидает взаимной поддержки от государств Ближнего Востока в ответ на помощь. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время общения с журналистами.